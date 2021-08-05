В честь Дня Победы над Ржевским мемориалом Советскому солдату запустили тысячу беспилотников

Яркое световое шоу увидели посетители Ржевского Мемориала Советскому солдату в преддверии Дня Победы. 7 мая в 22.00 над фигурой солдата в небо поднялись порядка тысячи квадрокоптеров – дроны выстраивались в фигуры, посвященные Великой Победе.

Событие, приуроченное к 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организовали компании «Геоскан» и НПО СтарЛайн, предстартовой подготовкой квадрокоптеров занимались активисты Российского движения школьников из образовательных учреждений Ржева. Они расставляли аппараты, загружали полетные задания, проверяли готовность к взлету и выполняли запуск.

Сегодня Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области становится центром патриотического воспитания, поискового движения. Недавно здесь завершилась международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт».

Мемориал открыл 30 июня 2020 года Президент России Владимир Путин.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчёркивал: монумент является местом притяжения всех, кому дорога память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне.

В основу идеи центральной фигуры монумента легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших подо Ржевом защитников Отечества.

Ржевский мемориал создан Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. После открытия мемориальный комплекс перешел в ведение Музея Победы, став его филиалом.

Пресс-служба Правительства Тверской области