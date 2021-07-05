Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, можно будет посмотреть на телеканале «Тверской проспект-Регион» и в интернете

В Тверской области завершается подготовка к проведению торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. Они будут проходить на территории всего региона, но самые крупные события состоятся в городах воинской славы – Твери и Ржеве.

«Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», - считает Губернатор Игорь Руденя.

9 мая во Ржеве пройдут церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу, стеле «Ржев – город воинской славы», военному мемориалу «Обелиск героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и Вечному огню на Соборной горе. Помимо этого, состоится прохождение войск Ржевского гарнизона. В числе участников парадного расчета – рота почетного караула 337 радиотехнического полка 32 дивизии ПВО, кадетский класс школы №7 и юнармейцы.

В областной столице торжественные церемонии возложения цветов пройдут у Обелиска Победы и Вечного огня, стелы «Тверь – город воинской славы». На площади святого Благоверного князя Михаила Тверского состоится прохождение войск Тверского территориального гарнизона, посвященное 76-ой годовщине Победы. Помимо механизированной колоны будет показана воздушная часть парада в Москве. Над Тверью пролетят группы самолетов ИЛ-76 и вертолетов МИ-26, КА-52, МИ-28, ИЛ-76.

Памятные мероприятия пройдут и в городах воинской доблести. В Белом состоится торжественный митинг, а также возложение венков и цветов к воинскому захоронению на площади Карла Маркса, а в Зубцове возложение пройдет у мемориала на Московской горе.

В городах Тверь, Ржев, Белый и Зубцов на уличных экранах будет транслироваться торжественный парад в Москве и Твери. Включения запланированы в 10.00 и в 11.30. По завершению праздничных мероприятий в городах воинской славы и воинской доблести в 22.00 состоятся салюты, посвященные Дню Победы.

Праздничные мероприятия можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Тверской проспект-Регион», а также в сети интернет. Трансляция из Ржева начнётся в 8.30, ссылка в интернете: https://www.youtube.com/watch?v=nw3CFwI8Ozw, в Твери начало в 11.30, ссылка в интернете: https://www.youtube.com/watch?v=KkRZLmFygYM. Кроме того, трансляции праздничных событий будут вестись на сайте Правительства Тверской области, интернет-ресурсах региональных СМИ. Повтор трансляции мероприятий можно будет посмотреть на телеканале «ОТР» 9 мая в 17.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области