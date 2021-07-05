Тверские школьники одержали победу во Всероссийской олимпиаде по функциональной грамотности

Команда гимназии №12 Твери стала победителем I Всероссийской олимпиады по функциональной грамотности «Учимся для жизни — стремимся в будущее!» для школьников 7-9-х классов и их педагогов-наставников. Ребята стали лучшими среди 700 команд из 56 регионов России.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, необходимо обеспечивать поддержку талантливым детям, содействовать их всестороннему развитию.

«Задача взрослых – сделать все, чтобы каждый ребёнок имел возможности для реализации своих талантов и способностей», – считает Игорь Руденя.

Тверскую область во Всероссийской олимпиаде представили Петр Белоцерковский, Владимир Лохматов, Яна Сивова, Кирилл Ходырев, Георгий Мочалов и Елизавета Семенова. Педагогами-наставниками стали учителя Наталья Мартьянова и Светлана Иванова.

Впервые школьные команды соревновались между собой в знаниях функциональной грамотности и глобальных компетенций. В ходе олимпиадного тура учащиеся показали не только уровень своей математической, естественно-научной, финансовой, читательской грамотности, но и умение креативно мыслить.

«Перед российским образованием сегодня стоит очень амбициозная цель — мы должны попасть в число 10 ведущих стран мира по качеству образования; наше общее образование должно быть конкурентоспособным по сравнению с другими странами мира. Олимпиада по функциональной грамотности - один из ответов на этот вызов», — отметил директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко.

Победители олимпиады получат путевки в лагерь «Артек» на тематическую смену, а их учителя отправятся на стажировку в Финляндию, во время осенних школьных каникул. Кроме того, благодаря победе, в гимназии №12 появилось новое оборудование – цифровая портативная лаборатория естественно-научного профиля.

Организаторами соревнований выступили Академия «Просвещение» и Международный детский центр «Артек».

Пресс-служба Правительства Тверской области