Акция «Бессмертный полк» будет транслироваться на экранах, установленных в Твери, Ржеве, Зубцове и Белом

9 мая в 15.00 в Тверской области начнется онлайн акция «Бессмертный полк». Она будет транслироваться в эфире телекомпании «Тверской проспект - Регион», а также на уличных экранах, установленных в городах воинской славы Твери и Ржеве и городах воинской доблести Белом и Зубцове.

«Акция «Бессмертный полк» – это возможность прикоснуться к истории своей семьи, вспомнить своих родных и близких, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, кто ковал победу на фронте и в тылу. Мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Также присоединиться к масштабной акции можно, разместив фотографию на окнах домов и на своих страницах в социальных сетях, отметив публикацию хештегом #СтройБессмертногоПолка.

Впервые акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-формате в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Она объединила несколько сотен жителей Верхневолжья, которые заранее направили заявки для участия и фотографии героев Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области