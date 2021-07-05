Увидеть книги военных лет смогут посетители выставки в Горьковской библиотеке

В Тверской областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького продолжается выставка литературы «Войной испытанные строки: книги 1941-1945 годов из фонда областной библиотеки». Посетить выставку можно до 26 мая.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие проекты важны для патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти о Великой Отечественной войне и ее героях.

«Наша общая задача – вырастить не только грамотное, но и ответственное поколение, которое искренне любит Отечество, гордится его историей и готово принять эстафету у отцов и дедов»», – считает Игорь Руденя.

Большинство представленных в экспозиции книг небольшие по размеру, тонкие, в простых обложках, напечатанные на серой бумаге, без ярких иллюстраций. Они создавались под сводки с фронтов, печатались в невероятных условиях и сразу же уходили на фронт – становились в строй и помогали победить врага. Книги издавались ценой неимоверных усилий даже в осажденном Ленинграде.

Книги, представленные в разделах выставки «Наука на службе фронта и тыла», «Солдаты в белых халатах», «Техника - фронту», «Бессмертный книжный полк» являются ровесниками войны. Они несут на себе следы времени, хранят историческую память о войне.

В мае 2021 библиотеке исполнится 161 год со дня основания. Сегодня учреждение посещает около 400 тысяч человек в год. Фонд насчитывает порядка 3 млн единиц хранения. Библиотека располагает уникальной коллекцией редких изданий XVIII-XX веков, самым полным собранием литературы по истории, экономике, искусству и культуре тверского края.

В 2019 году Горьковка приступила к созданию Портала «Библиотеки Тверского края», который станет единой точкой доступа к ресурсам, услугам и другой информации о деятельности библиотек региона. Его цель – повышение доступности ресурсов и услуг муниципальных и государственных библиотек Тверской области. Посетители портала смогут осуществлять мгновенный поиск документов в сводных электронных каталогах библиотек, иметь доступ к полнотекстовым документам электронной библиотеки, заказывать издания через электронный абонемент, пользоваться справочными и консультационными услугами.

Пресс-служба Правительства Тверской области