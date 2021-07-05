СТАРТОВАЛА ВАХТА ПАМЯТИ

Районная «Вахта памяти-2021», посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, торжественно открыта на прошлой неделе, в канун торжеств, посвященных 76-й годовщине Великой Победы. «Вахта памяти» - всероссийская акция, цель которой - почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Торжественный митинг по традиции проходил на площади перед обелиском воинов-земляков, погибших в боях за Родину в 1941-1945 годах в деревне Мокшино сельского поселения «Завидово». Поприветствовать участников поискового движения и участников митинга приехали заместитель главы администрации Конаковского района по правовым вопросам Анна РЯБОВА, глава администрации сельского поселения «Завидово» Алексей ПЛЯСКИН, военный комиссар г. Конаково и Конаковского района Юрий НЕГОВОРА, депутат Совета депутатов сельского поселения «Завидово» Александр ГАРБУЗ, директор центра молодежной политики «Иволга» Инна СОТСКАЯ и сотрудник ГИМС Любовь ХИЦКОВА.

- На полях сражений Великой Отечественной войны до сих пор лежат сотни тысяч советских солдат. Мы в силах сделать так, чтобы каждый павший солдат был найден и торжественно погребен, - сказал о деятельности поисковиков еще один участник митинга руководитель поискового отряда «Звезда» в Конаковском районе Валерий ГОРЕЛИКОВ.

«Вахта памяти-2021» продлится до первых морозов. А в зимний период команда поисковиков начнёт подготовку к очередному сезону. Это значит, что есть надежда на то, что будет захоронен каждый солдат.

Ирина КАРПОВА.

Фото автора.

Этих дней не смолкнет слава

Дорогие ветераны Великой

Отечественной войны!

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы!

Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей Родины.

Жители Верхневолжья по праву гордятся вкладом тверской земли в разгром нацизма.

Во время Великой Отечественной войны здесь, в самом сердце России, решалась судьба всей нашей страны. Покоривший всю Европу враг рвался к Москве и Ленинграду. Но наши солдаты и офицеры проявили величайшие единство, мужество, железную волю и остановили фашистов.

Так же самоотверженно, на пределе человеческих возможностей, жители Верхневолжья трудились в тылу – у станков, в полях, в госпиталях.

Освобождение Калинина, ржевская битва сыграли важную роль в защите Москвы, в победном исходе сталинградского сражения и всей войны.

После Победы выросло уже три новых поколения, правнуки фронтовиков ведут детей в школы. Но сколько бы лет ни прошло, мы чувствуем духовное родство с поколением победителей. Сегодня к Ржевскому мемориалу Советского солдата поклониться подвигу защитников Отечества ежедневно приезжают сотни людей.

Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны! Спасибо вам за подвиг, за всё, что вы сделали для Победы, для нашей страны. Для нас большая честь и ответственность быть вашими наследниками.

Желаю вам и вашим близким, всем жителям Тверской области мира, счастья, здоровья и благополучия!

С праздником! С Днём Великой Победы!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы! В этих датах – история нашей страны. Всем памятны многолюдные демонстрации, на которых являлась трудовая мощь страны. Праздником Весны и Труда мы продолжаем красивую традицию.

9 Мая – священная дата для всех россиян на все времена. Она наполняет наши сердца гордостью и радостью, скорбью и благородством. Это самый значимый, самый искренний всенародный праздник. Пусть всегда сильна будет благодарность тем, кто, не щадя жизни, четыре долгих тяжелых года шел к Победе! Постараемся быть достойными героев Великой Отечественной войны – будем трудиться на благо и процветание страны!

Здоровья вам всем, мирного неба над головой, успехов в работе и семейного благополучия!

Депутат Государственной думы Светлана Максимова.



Уважаемые фронтовики и труженики тыла,

дети войны! Дорогие земляки!

От имени Законодательного собрания Тверской области горячо и сердечно поздравляю вас с 76-й годовщиной Великой Победы.

Девятое мая всегда будет занимать особое место в памяти нашего народа. Дела и судьбы героев Великой Отечественной войны – это наши нравственные маяки, которые не дадут сбиться с пути и потерять истинные ориентиры. Ценности поколения победителей стали примером стойкости и силы, гордостью для внуков и правнуков.

Высокая ответственность перед старшим поколением объединяет нас в общем стремлении сохранить память и историческую правду о событиях тех героических лет. Мы должны решительно пресекать все попытки переписать историю Великой Отечественной войны, очернить или принизить подвиг нашего народа. Сегодня важно окружить каждого, кто застал годы самой жестокой войны, искренней заботой и вниманием, душевным теплом и любовью. В этом году дети войны и другие категории граждан снова получат адресные выплаты из областного бюджета. Мы будем продолжать делать все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность. Дорогие ветераны! Низкий вам поклон! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, долгих и счастливых лет жизни! Пусть каждый из вас будет окружен заботой и любовью близких и родных людей!

Вечная память павшим героям! С Днем Победы!

С.А.ГОЛУБЕВ, председатель

Законодательного собрания Тверской области.

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Уважаемые ветераны Великoй Oтечественнoй

вoйны, труженики тыла!

Примите самые искренние пoздравления с Днем Пoбеды в Великoй Oтечественнoй вoйне!

9 мая - этo священная дата для каждoгo рoссиянина. Этoт день мы называем праздникoм сo слезами на глазах, пoтoму чтo вспoминаем тех, ктo oтдал свoю жизнь за свoбoду и независимoсть нашей Рoдины. Гoрькo, чтo ряды наших ветеранoв редеют. Каждый из них – живoй свидетель истoрии, свидетель мужества нашегo нарoда, беззаветнoгo герoизма и преданнoсти рoднoму Oтечеству.

Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через страшные испытания, преoдoлели oгoнь и смерть, спасли челoвечествo oт угрoзы фашистскoгo пoрабoщения. Мы в неoплатнoм дoлгу перед вами, низкий вам пoклoн за великий пoдвиг!

Пусть в эти праздничные дни oтступят все тревoги, светлoе настрoение придет в каждый дoм, и память o бессмертнoм пoдвиге нашегo нарoда сoгреет сердца всех пoкoлений патриoтoв нашей страны. Oт всей души желаем здoрoвья, светлых, дoлгих и спoкoйных дней жизни, душевнoгo тепла, внимания и забoты близких! Мира, счастья и благoпoлучия всем жителям города и района! С Днем Пoбеды!

С уважением, депутат ЗС Тверской области

Д.И.Дородных, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин.

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Уважаемые жители Конаковского района!

Дорогие ветераны!

Президиум Конаковского районного совета ветеранов от всего сердца поздравляет вас с великим праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне, праздником, объединяющим все поколения. День 9 мая 1945 года – особый праздник, в котором слились воедино душевная боль о невосполнимых утратах и огромная радость Великой Победы.

За годы Великой Отечественной войны Конаковским и Завидовским мобилизационными пунктами в ряды Советской Армии были призваны 17268 военнообязанных, в том числе 500 женщин. Около 4000 конаковцев за свои ратные подвиги удостоены наград Родины. Восемь из них – Герои Советского Союза, четверо – полные кавалеры ордена Славы, и среди них Иван Андреевич Рулев, который и сегодня в силу своих возможностей ведет патриотическую работу с молодежью.

Сегодня наш общий долг – хранить историческую правду о войне, заботиться о ветеранах. День Победы объединяет нас и делает сильнее перед лицом любых испытаний. Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. Желаем всем ветеранам крепкого здоровья, оптимизма, жизненной энергии, мира и добра! С праздником! С Днем Победы!

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Дороги ветераны! Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Это священный день для России и каждой ее семьи, это праздник, объединяющий поколения, это день великой радости и глубокой скорби. 9 мая мы вспоминаем своих отцов и дедов, всех, кто самоотверженно защищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного времени.

Мужество, стойкость и несгибаемая сила духа советского народа позволили сломить грозного врага, отстоять свободу и независимость родной земли.

Отголоски войны, завершившейся несколько десятилетий назад, слышны и поныне: продолжаются поиски мест захоронения погибших воинов, каждый год поисковые отряды несут «Вахту памяти». Время не сотрет воспоминания о тех суровых и героических годах.

Дорогие наши ветераны! Спасибо вам за спасенную страну, за возможность жить и трудиться под мирным небом!

Низкий поклон за бессмертный подвиг! Здоровья и долгих счастливых лет жизни в кругу родных и близких людей!

Ю.Ю.Неговора, начальник отдела

военного комиссариата Тверской области по г. Конаково

и Конаковскому району.