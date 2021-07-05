МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО

СОБРАНИЯ ПОСЕТИЛИ КОНАКОВСКИЙ РАЙОН

Как сообщалось в прошлом номере газеты, депутаты Законодательного собрания

Тверской области совершили рабочую поездку в Конаковский район.

Программа визита была насыщенной, поэтому участники встречи разделились на две группы. Одна из групп делегации посетила ведущие предприятия Конаковского района.

Первым объектом в маршрутной карте парламентского дня стал производственно-туристический центр «Конаковский фаянс», созданный на базе бывшей художественной лаборатории Конаковского фаянсового завода. Валерий Солонбеков, генеральный директор предприятия, рассказал о возрождении техники изготовления фаянса и майолики по эскизам известных керамистов. Участники экскурсии осмотрели экспозицию работ от современных мастеров, которые создают изделия вручную по технологиям, проверенным 200-летней историей предприятия.

Следующей точкой маршрута стал производственный комплекс ОАО «Молоко». Здесь производят 11 видов сыров под брендом «Верещагин». Николай Верещагин - родоначальник русского сыроварения. Сегодня продукция известна по всей России и получила немало престижных наград и премий. Администрация Конаковского района поддерживает «Конаковский сыродельный завод». При участии района реализуется проект по созданию музея сыроделия имени Н.В.Верещагина.

Затем члены делегации сделали остановку в конноспортивном клубе «Конаковские конюшни». Именно здесь проходят самые значимые турниры по конкуру, выездке и троеборью, а также крупнейшие международные соревнования с участием лучших спортсменов Европы. Генеральный директор комплекса Борис Малиев провел гостей по живописным местам, показал инфраструктуру, условия проживания для участников соревнований и туристов.

Артур Бабушкин, председатель постоянного комитета по социальной политике, поделился впечатлением от уведенного:

- Впечатления очень положительные от посещения Конаковского района. Красота, история, гостеприимство запомнятся надолго. Что касается объектов, которые мы посетили, рад тому, что традиции и производство Конаковского фаянсового завода продолжаются. Мы ознакомились с производством фаянсовых изделий и убедились в том, что дело продолжается. Что касается конного завода и его огромной территории - 70 гектаров - он должен стать визитной карточкой конного спорта Российской Федерации. Музей, который там имеется, места для проведения соревнований, огромные трибуны на 1600 посетителей и судейской команды говорят о том, что мы являемся сейчас обладателями пространства, на котором можно проводить соревнования международного уровня. Уверен, что Конаковский район будет развиваться достаточными темпами с участием активных людей, которые на ней проживают.

Предприятие ООО «Коньон» в демонстрационном зале представило свой богатый опыт разработки и производства облицовочных материалов. На стендах и стенах помещения развешаны образцы самых передовых технологий и оригинальных дизайнерских решений по производству фибробетонных панелей. Было отмечено, что «Коньон» работает как над внешним видом изделий, так и над упрощением монтажных работ и сдерживает ценовую политику, чтоб удовлетворить потребности самых взыскательных потребителей. А в конце лета на предприятии ждут авторское свидетельство на ноу-хау.

Филиал ФГУП ВНИИПРХ (индустриальное хозяйство по искусственному разведению и выращиванию осетровых видов рыб) познакомил делегацию с работой цеха по осетроводству и выпуску мальков стерляди в Иваньковское водохранилище.

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Александр Кушнарев, председатель постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию высоко оценил увиденное:



- Мы побывали на успешном предприятии, увидели, как молодую стерлядь выращивают и выпускают в водоем. Конечно, эта работа необходима, ведь за последние 60 - 70 лет производственной деятельности в наших естественных водоемах создана масса проблем, ценные породы рыб стали размножаться хуже. Рыбы стало мало. Я считаю, чем больше таких предприятий, тем лучше, природе надо помогать. Мы увидели, как на современном предприятии люди делают нужное, благородное дело.

Вторая группа делегатов из Законодательного собрания познакомилась с работой жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Депутаты осмотрели объект по ремонту дворовой территории улица Баскакова, 7 - улица - Учебная, 15 в городе Конаково.

Полную картину нового облика дворовой территории - ровный асфальт и бордюрный камень портил вид старой детской площадки, замена которой, к сожалению, не входит в программу по ремонту дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

- На устройство дворов мы мало выделяем денег. Из двухсот дворов города Конаково, если мы будем ремонтировать один двор в год - это не та история. Надо двор ремонтировать раз в двадцать лет. С этим вопросом надо выходить и на федеральный бюджет, и на региональный, чтобы процесс был естественным и эволюционным, - прокомментировал Станислав Петрушенко, председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу.



Конаковский район принял полномочия в 2020 году по теплоснабжению в Дмитровогорском сельском поселении и планирует произвести реконструкцию. Построены новые тепловые сети в деревне Ручьи и в селе Селихово, что позволяет безаварийно проходить отопительные периоды. Кроме того, у жителей деревни Ручьи появилось центральное горячее водоснабжение.

- Конаковский район будет принимать участие в региональных программах, которые позволят нам отремонтировать и привести в порядок весь энергокомплекс района. Хотелось бы заручиться поддержкой и области, и Законодательного собрания в том, чтобы наши бюджеты могли выполнять полномочия в этом вопросе в полной мере, - отметил глава Конаковского района Олег Лобановский.



Завершился парламентский день традиционной встречей депутатов Законодательного собрания с представителями общественности Конаковского района.

Визитеры спрашивали у глав поселений, чем они могут помочь в решении проблем района и сельских поселений. Актуальным оказался вопрос по взаимодействию органов местного самоуправления с организацией, которая занимается вывозом ТБО и ТКО.

Андрей Лукьянов,

глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения, один из тех руководителей, кого волновал вопрос совершенствования системы вывоза мусора. По его мнению, она сейчас учитывает, преимущественно, интересы оператора, а для жителей сёл и деревень нужен более гибкий, индивидуальный подход.

- Очень своевременная встреча. У глав поселений накопились вопросы именно законодательного характера. Вывоз мусора, разбитые дороги, бродячие собаки - то, с чем сталкиваются жители каждый день! Эти вопросы законодательно отрегулированы, прямо скажем, неидеально. Хорошо, что приехали руководители основных комитетов Законодательного собрания. Хорошо, что по итогам губернатор получит докладную записку по озвученным вопросам. Понравилось, что законодатели глубоко в теме, обсуждение было обстоятельным. Нас услышали и подсказали пути решения, пообещали содействие на своём уровне, - отметил Андрей Лукьянов, глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения.

Поднималась тема газификации некоторых населённых пунктов, ремонта дорог местного значения.

Глава Первомайского сельского поселения Валентина Катихина озвучила проблему с организацией водного маршрута «Конаково - Устье - п. Первое мая». На объявленные торги не выходит ни одна подрядная организация.



А автомобильная дорога 2 класса, состоящая на балансе территориального дорожного фонда Тверской области «д. Поповское - Устье», не позволяет организовать маршрут общественного транспорта из-за отсутствия твердого покрытия. В результате население Первомайского сельского поселения не имеет прямого транспортного сообщения с районным центром. Валентина Федоровна попросила содействия в решении данного вопроса.

- Считаю, что такие встречи законодательной и исполнительной власти крайне необходимы. Законодатели должны слышать о проблемах на местах, обсуждать пути их решения и совершенствовать законодательство. Спасибо главе Конаковского района за организацию данного мероприятия, и хотелось бы такие встречи проводить регулярно, - поделилась впечатлениями от диалога Валентина Катихина.

Администрацию Ручьевского сельского поселения и другие по численности небольшие сельские поселения волновал вопрос вступления в программу ППМИ. Одним из условий программы является софинансирование юридических лиц, однако в сельских поселениях нет производства и соответственно юридических лиц, которые могли бы оказать помощь. Анна Земскова, глава Ручьевского сельского поселения, предложила пересмотреть критерии баллов для сельских поселений.



- Также больной вопрос для нашего поселения - оказание жилищно-коммунальных услуг населению. В поселении всего четыре трехэтажных дома, 111 квартир. Понимаем, что исполнение закона обязательно для всех, но как выполнить все необходимые требования, когда невозможно содержать штат МУП из-за недостаточности средств? Бюджет поселения дефицитный, и возможности оказывать помощь МУП тоже нет, - дополнила выступление Анна Земскова.

В завершение встречи депутаты Законодательного собрания Тверской области обещали всю полученную информацию проанализировать и оказать максимальную помощь.

- Мы приехали не только для того, чтобы исполнить ка- кие-то контрольные функции, что входит в депутатские обязанности. Конаковский район является одной из точек роста в Тверской области, и наша задача - определить, какие ещё меры необходимо принять на уровне Законодательного собрания для стимулирования этого роста, -

отметил депутат Законодательного собрания Константин Буевич.

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА