В ЭТИ ДНИ ВСПОМИНАЮТ ВАЛЕНТИНА СИДОРОВА...

Во вторник, 4 мая в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке прошла встреча-вечер памяти, посвященная народному художнику и писателю, нашему земляку, Почетному гражданину Конаковского района и Тверской области Валентину Сидорову. Она носила название «Тихая его родина».

Наверное, не вызывает удивления тот факт, что небольшой зал фойе на втором этаже Конаковской МЦБ был заполнен до отказа. Вспомнить Валентина Михайловича пришли те, кому посчастливилось (а многим – неоднократно) общаться с этим удивительно светлым, умным и талантливым человеком.

На мероприятии выступили педагоги, сотрудники библиотеки, художники. На встречу пришло очень много детей и подростков, большинство из которых обучаются на художественном отделении Конаковской детской школы искусств и в театре «Теремок». Этот театр еще при жизни Валентина Сидорова поставил спектакль по мотивам его книги «Гори, гори ясно», в которой он описывает свое детство, которое прошло в Конаковском районе, в окрестностях деревни Сорокопенье Селиховского сельсовета.

Со словами воспоминаний выступили директор библиотеки Екатерина Меховникова, заведующая художественным отделением Конаковской ДШИ Ирина Петрова, педагог этого же отделения Татьяна Наукина, режиссер театра «Теремок» Ольга Бардакова, настоятель Ильинского храма с. Селихово протоиерей Виктор Гуров. Вела вечер сотрудница библиотеки Ольга Степаненко.

Все вспоминали о тех замечательных днях и часах, когда к нам в Конаково приезжал мастер. Очень интересными были воспоминания бывшей заведующей детской библиотекой Нины Бабаевой о «Сидоровских чтениях», когда в библиотеке в течение 12 часов проходил непрерывный марафон по чтению вслух его произведений, и эта цепочка чтецов не прерывалась с самого утра и до вечера. В общем, было что вспомнить о Валентине Михайловиче...

А в среду, 5 мая в районном Дворце культуры «Современник» в рамках предстоящего Дня славянской письменности и культуры, который будет отмечаться 24 мая, прошло торжественное открытие выставки работ Валентина Михайловича Сидорова, на которое приехали его родственники. В открытии выставки принимал участие и глава Конаковского района Олег Лобановский. Подробнее об этом мы расскажем в следующем номере «Зари».

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.