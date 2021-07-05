ПОДЕЛИТЕСЬ ЛИЧНОЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ

В Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке на ул. Горького, д. 3 в г. Конаково можно ознакомиться с интересными коллекциями жителей Конаковского района.

Многие из нас могут назвать своим увлечением коллекционирование, и каждая вещь в доме для человека имеет смысл. Сейчас выставочные витрины районной библиотеки как раз рассказывают истории частных коллекций. Речь не идёт о дорогостоящих и редких экземплярах, а о вещах, которые дороги сердцу и хранят приятные воспоминания.

Можно познакомиться с игрушками ручной работы Натальи Гущиной, шить которые она начала ещё в детстве. Жительница посёлка Козлово не просто коллекционер, а талантливая рукодельница, чьё увлечение переросло в профессию.



Большую семью ежей решила показать посетителям заведующая взрослой библиотекой КМЦБ Ольга Степаненко. Её коллекция насчитывает около 1500 экземпляров, собранных по всему миру.

Представлена часть коллекции лягушек Елены Красавиной. Она истинный ценитель природы и считает, что болото – самое богатое место в природном мире, наполненное разнообразной флорой, в том числе и лягушками. Ирина Петрова, заведующая художественным отделением ДШИ, имеет коллекцию черепах, у каждой из которых есть имя. Краевед и журналист Ирина Вдовенко долгие годы коллекционирует коров. Всё детство она провела в деревне и ухаживала за коровами, а как переехала в город, заскучала по сельским временам. Так появилась в доме первая статуэтка коровы, а потом и друзья начали дарить – и вот уже коллекция.

Не только зверей любят конаковцы. Например, преподаватель гимназии № 5 Марина Никулина коллекционирует домики. Она собирает самые интересные экземпляры, которые хранят особенности тех мест, откуда они были привезены. Из экземпляров можно собрать мегаполис, который объединит разные эпохи и культуры.

Идея организовать такую выставку возникла случайно, во время традиционных встреч за чашечкой чая в библиотеке. Первые экспонаты можно посмотреть до конца мая, а потом витрины освободят для новых коллекций. Принять участие в выставке и поделиться своими увлечениями могут все желающие жители Конаковского района. Лично я уже готовлю на майскую выставку свою коллекцию слонов!

Анна РИХМАЙЕР.