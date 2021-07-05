ПОЧЕТНАЯ ОТСТАВКА СУДЬИ

В конце апреля в почетную отставку ушла судья Конаковского городского суда Тверской области Надежда Аркадьевна Колесникова.



Как сообщает пресс-служба Конаковского городского суда, Н.А.Колесникова проработала в Конаковском городском суде 26 лет, из которых 22 года и 5 месяцев - в должности судьи. Общий юридический стаж составил 33 года 3 месяца. Решением квалификационной коллегии судей Тверской области от 19 апреля 2021 года, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» прекращены полномочия судьи Надежды Аркадьевны Колесниковой с 20 апреля 2021 года, с выходом в почетную отставку. На общем собрании коллектива суда, которое состоялось 20 апреля, Надежду Аркадьевну поздравили с выходом в почетную отставку. Председатель суда Сергей Кирщин поблагодарил ее за долголетний и плодотворный труд в судебной системе Российской Федерации.