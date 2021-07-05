ИСТОРИЯ ВСЕЙ МОЕЙ ЖИЗНИ…

Эта история началась в морозном феврале 2002 года, мне тогда был 21 год, когда я начала трудиться в Конаковской межрайонной прокуратуре в должности секретаря-машинистки.



В то время прокуратуру возглавлял Конаковский межрайонный прокурор Сергей Михайлович Шелгунов – человек с большой буквы, который умел найти общий язык не только со своим коллективом, но и просто с обычными людьми и в трудную минуту протянуть руку помощи. Работать с Сергеем Михайловичем было одно удовольствие, но спустя четыре года, в 2006 году судьба распорядилась так, что наш Сергей Михайлович ушел на заслуженный отдых, и всем нам было очень жаль расставаться с ним. Для нас он был отцом и наставником. В мае 2018 года этого замечательного человека не стало…

После ухода Сергея Михайловича в июле 2006 года я тоже поменяла место работы, было очень тоскливо без него, но не прошло года, и я поняла, что не могу жить без любимой прокуратуры, и в мае 2007 года снова вернулась, но уже на должность старшего специалиста 1 разряда. Прокурор уже был новый, коллектив тоже обновился.

Шли годы, прокуроры менялись, приходили новые сотрудники, но всегда все были очень дружны. Скажу вам честно, очень тяжело привыкать к новому руководству, у каждого свои требования, свои манеры…

И вот спустя 18 лет моей службы в прокуратуре, в мае 2020 года появился он – Виталий Анатольевич Скобелев, наш новый молодой прокурор, ранее возглавлявший прокуратуру Калязинского района. Человек с большим стажем и опытом работы в органах прокуратуры Тверской области. Думали, будет тяжело привыкнуть, не знали, как себя вести, но буквально спустя неделю поняли, как же нам с ним повезло. Создавалось впечатление, что мы с ним работаем всю жизнь, но самое главное, я в нем увидела черты Сергея Михайловича, как будто окунулась в прошлое, 18 лет назад…

Про нашего Виталия Анатольевича, да, именно нашего, не побоюсь этих слов, можно говорить только теплые слова. Добрый, отзывчивый, грамотный, трудолюбивый, надежный, всегда готовый прийти на помощь, одним словом - настоящий полковник! Но недолго музыка играла, сложились так жизненные обстоятельства, и 12 мая 2021 года наш любимый прокурор уходит на пенсию. И нам всем очень жаль расставаться с ним, и не только нам, а всем организациям города и района, с которыми он целый год взаимодействовал. Таких людей, как он, очень мало, и мы гордимся, что работали с таким человеком, но мы не говорим ему прощай, а говорим до свидания, до новых встреч!

От всего коллектива Конаковской межрайонной прокуратуры желаем Виталию Анатольевичу и его семье всего самого наилучшего! Мы вас очень любим и никогда не забудем!

P.S. Горжусь, что работала с такими выдающимися людьми, как Шелгунов и Скобелев, это честь для меня!

Майя РАГИМОВА.