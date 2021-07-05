ПОЖАРНЫЕ ВСТРЕТИЛИСЬ С ДОШКОЛЯТАМИ

Встречи работников МЧС с детьми детского сада № 12 «Журавушка» уже стали традиционными. Сотрудники пожарной охраны г. Конаково проводят мероприятия, главная цель которых обучить подрастающее поколение правилам безопасного поведения, предотвратить возможные экстремальные ситуации и научить их осторожности.

С детьми состоялась увлекательная беседа, в которой сотрудник МЧС сержант внутренней службы Илья Константинович Пеленицын рассказал им правила пожарной безопасности. Ребятам объяснили, почему «спички - детям не игрушка», что игра с огнем опасна, и огонь без присмотра может превратиться в жестокого врага человека, принося беды и несчастья.

Рассказали о том, какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы предотвратить возникновение пожара, и как следует себя вести, если случился пожар. Также напомнили детям номера экстренных служб. Задавали ребятам различные вопросы: в каких домашних предметах таится могучий Огонь? А что же такое огонь? Кто он для людей - друг или враг? И почему?. В конце мероприятия воспитанники детского сада без особого труда уже сами рассказывали пожарному все основные правила пожарной безопасности.

Воспитатели группы № 6 «Муравьишки», группы №7 «Дружная семейка» выразили слова благодарности за проведенный урок безопасности и в честь Дня пожарной охраны отблагодарили Илью Константиновича благодарственным письмом.

Воспитатели А. Житнушкина, К. Кукушкина, Е. Софина и воспитанники детского сада № 12 «Журавушка».