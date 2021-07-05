НА ПОЛЬЗУ ДОПРИЗЫВНИКАМ

28 апреля в средней школе № 3 г. Конаково состоялся районный этап ставшей уже традиционной «Спартакиады молодежи допризывного возраста», в которой приняли участие учащиеся школ и колледжей г. Конаково и Конаковского района и руководители команд, преподаватели физкультуры. Всего участвовали семь команд средних школ г. Конаково №№ 1, 2, 3, 7, а также школы № 2 п. Новозавидовский, Конаковского колледжа и его филиала в п. Редкино.

На открытии мероприятия выступила заведующая отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Александра Федотова. Она поблагодарила участников за то, что они решили испытать себя, и пожелала успешно пройти все этапы. Также в спартакиаде принимало участие руководство центра молодежной политики «Иволга» Конаковского района.

Цели и задачи спартакиады таковы. Это физическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; формирование мировоззрения на базе ценностей гражданственности и патриотизма; повышение престижа военной службы подрастающего поколения; улучшение физической и технической подготовленности молодежи допризывного возраста; совершенствование навыков действий в экстремальных ситуациях; оптимизация организационных форм физкультурно-спортивной работы.

Соревнования проходили по шести этапам: силовой, бег на сто и двести метров, метание гранаты на расстояние, сборка-разборка автомата АКМ-74 и строевая подготовка. В рамках спартакиады участники также выполняли нормативы комплекса ГТО. Часть испытаний прошла на спортивном поле школы, сборка-разборка автоматов – в помещении.

Ребята показали хорошую физическую и техническую подготовку, и по итогам спартакиады победила команда средней школы № 7 г. Конаково, второе место - команда средней школы № 2 г. Конаково, третье место – команда школы №1 г. Конаково. Все победители и призёры получили награды, которые предоставила администрация Конаковского района.

Людмила КИКАЛО.

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