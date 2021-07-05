«Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!»



29 апреля на стадионе в конаковском бору прошла традиционная легкоатлетическая эстафета «Я помню, я горжусь!» в честь Дня Победы. Организовали соревнования для детей и подростков ДЮСШ «Олимп» Конаковского района, Совет депутатов и администрация г. Конаково. В соревнованиях участвовали учащиеся средних школ №№1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 г. Конаково, а также школа д. Вахонино. Также приняла участие гимназия № 5 г. Конаково, которая выдвинула две команды.

День выдался теплый, и ребята с удовольствием и азартом участвовали в эстафете на прекрасном беговом покрытии. Хорошее настроение, как всегда, создавали ведущий соревнований заведующий отделом культуры, молодежи, физкультуры и спорта администрации города Конаково Сергей Никишин и бодрая музыка.

Первыми открыли соревнования самые юные, закончили же эстафету учащиеся старших классов. Всего было четыре этапа по 400 метров. Завершили эстафету командные соревнования школ. После того, как все закончили пробег, началась торжественная церемония награждения команд ребят всех возрастов, занявших призовые места. Победителей и призёров награждали медалями и кубками. Награждение провели судьи и и.о. главы г. Конаково Дмитрий Сальников.

Среди команд девочек 1 - 3 классов 3 место заняла команда средней школы № 9, 2 место – школы № 8, 1 – школы № 1. Среди команд мальчиков 1 - 3 классов 3 место заняла команда средней школы № 7, 2 – гимназии № 5, 1 – школы № 9. Среди команд девочек 4 - 5 классов 3 место заняла команда средней школы с. Вахонино, 2 место – школы № 9, 1 – гимназии №5. Среди команд мальчиков 4 - 5 классов 3 место заняла команда средней школы № 7, 2 – школы № 9, 1 – школы №8. Среди команд девушек 6 - 7 классов 3 место заняла команда средней школы № 6, 2 место – команда с. Вахонино, 1 – школы № 9. Среди команд юношей 6 - 7 классов 3 место заняла команда средней школы №6, 2 – школы № 9, 1 – школы № 8. Среди команд девушек 8 - 9 классов 3 место заняла команда гимназии № 5, 2 место – школы № 7, 1 – школы № 9. Среди команд юношей 8 - 9 классов 3 место заняла команда средней школы № 7, 2 – школы № 8, 1 – гимназии № 5. Среди команд девушек 10 - 11 классов 2 место заняла команда средней школы № 3, 1 – школы № 9. Среди команд юношей 10 - 11 классов 2 место заняла команда средней школы № 7, 1 – школы № 9. Среди сборных команд школ победила команда средней школы №9, 2 место – у школы № 8 и 3 место – у школы № 7.

Большинство медалей забрали ребята из средней школы № 9. Дипломами награждены также руководители команд-победителей, преподаватели физкультуры Татьяна Ковалёва, Марина Елизарова, Сергей Петров, Александр Поленков и Анатолий Берёзкин.

Людмила КИКАЛО.

Фото: С. Никишин.

ЗАБЕГ «НА ДЕСЯТКУ»



1 мая в конаковском бору прошел легкоатлетический пробег «Первомайская десятка». На старт вышли около 80 спортсменов разных возрастов из Москвы, Твери, Кимр, Западной Двины, Конаковского района и Московской области. Дистанции забега составляли 10,5 и 2,5 километра.

Абсолютными победителями «Первомайской десятки» стали Надежда Захарова из Конаковского района и Владислав Кожухов из Твери, серебряными призерами стали Наталья Борисова и Дмитрий Тунгусков из Москвы, бронзовые призёры - Ульяна Соколова из Кимр и Владимир Корсков из поселка Козлово.

На дистанции 5 километров в упорной борьбе среди мужчин победу одержал Алексей Волынец из г. Конаково, среди женщин лучший результат показала Вероника Головлева из Западной Двины. Также в рамках соревнований состоялся забег на 2,5 километра для самых юных участников (2007 года рождения и младше), где победителями стали Дмитрий Чуркин и Ксения Романенкова из Западной Двины.

Организаторы – спортивный клуб «Импульс» благодарят волонтёров из центра молодежной политики «Иволга» (учредитель - администрация Конаковского района) за неоднократную помощь в проведении мероприятий.

Наталья Муравьёва, тренер ДЮСШ «Олимп».

Фото В. Орлова.

ЮБИЛЕЙНЫЙ «ГЕОРГИЙПОБЕДОНОСЕЦ»



1 мая состоялись соревнования в зале «ДЮСШ единоборств» Конаковского района - Всероссийский турнир по самбо среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения, собравший спортсменов из 23 регионов страны от Камчатки до Москвы.

Турнир проходит уже в 25-й раз и проводится в честь Георгия Победоносца и памяти протоиерея Бориса Ничипорова, настоятеля Ильинского храма с. Селихово и основателя ДЮЦ «Новая Корчева». На открытии присутствовали глава Конаковского района Олег Лобановский, заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории Александр Слепышев, настоятель Ильинского храма с. Селихово и директор ДЮЦ «Новая Корчева» протоиерей Виктор Гуров.

Соревнования собрали сильнейших борцов, борьба была напряженной, а поединки интересными. В некоторых весовых категориях на ковёр выходили призёры России, очень опытные борцы. Конаковские самбисты положили в свою копилку три бронзовые медали. Успех команде принесли Светлана Михайлова, Ксения Жмурина и Алан Хосроев.

А. Федотова. Фото автора.