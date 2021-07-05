В областной столице пройдет программа цикла «Музейное созвучие»

7 мая в Тверской областной картинной галерее состоится музейно-музыкальная программа цикла «Музейное созвучие». Она приурочена к празднованию 155-летия галереи. Мероприятие начнется в 15:00.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, Тверской императорский дворец – культурная жемчужина Верхневолжья, достояние всей России. Он развивается как современный музейный центр мирового уровня и вносит важный вклад в приобщение молодежи к искусству.

В этом году Тверская областная картинная галерея празднует 155-летие коллекции и в рамках этого события подготовлен цикл программ под названием «Музейное созвучие», включающий в себя тематический показ самых значимых и ярких произведений из коллекции Тверской областной картинной галереи, сопровождаемый небольшой музыкальной программой.

В рамках цикла запланировано 6 музейно-музыкальных программ в течение 2021 года, которые, помимо 155-летия коллекции, приурочены к тем или иным праздничным датам, в том числе Дню Победы, Дню музеев, Дню города, Дню пожилого человека и «Ночи искусств».

Пресс-служба Правительства Тверской области