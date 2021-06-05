Игорь Руденя и Олег Белозёров наградили специалистов, внесших вклад в строительство станции «Ржевский мемориал» в Тверской области

Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров вручили награды специалистам, участвовавшим в строительстве станции «Ржевский мемориал» в Тверской области. Сегодня, 6 мая, стартовали регулярные рейсы из Москвы до новой железнодорожной платформы под Ржевом. Участниками торжественных мероприятий в честь этого события стали ветераны, советник Президента Российской Федерации, врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, жители Ржева и Ржевского района.

«Хочу выразить слова благодарности за проделанный труд. Ветераны отстояли свободу нашей страны, а труженики работали в тылу, поднимали экономику страны. Сегодня специалисты с высокой ответственностью и профессионализмом создают новую инфраструктуру и развивают Россию», – сказал Игорь Руденя.

За личный вклад в развитие железнодорожного транспорта в Верхневолжье и реализацию проекта по обеспечению транспортной доступности Ржевского мемориала Советскому солдату Почетной грамотой Губернатора Тверской области награжден Дмитрий Пегов – заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

За активное участие в реализации проекта Благодарность Губернатора объявлена электромонтеру по ремонту воздушных линий электропередачи Бологовской дистанции электроснабжения Денису Перелыгину и монтеру пути 3 разряда Ржевской дистанции пути Вячеславу Соколову.

Владимир Васильев поблагодарил всех, кто вложил свои силы в создание новой станции.

«700 тысяч посетителей мемориального комплекса Советскому солдату – это только начало. Каждый, кто будет приезжать сюда благодаря вашим усилиям и созданным условиям, сможет больше узнать об истории Великой Отечественной воны», – отметил Владимир Васильев.

«По поручению Президента России эта платформа была построена в уникальные сроки – менее чем за четыре месяца. Запрос на то, чтобы приехать сюда, на мемориальный комплекс, все больше и больше. Есть дальнейшие планы по электрификации ветки. Все это делается для того, чтобы дать возможность жителям России лучше узнать свою историю», – подчеркнул Олег Белозёров.

За вклад в организацию работ по строительству и благоустройству остановочного пункта «Ржевский Мемориал» Знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 40 лет» награжден Владимир Игнатьев– машинист крана восстановительного поезда № 3032 станции Ржев Дирекции аварийно-восстановительных средств ОЖД.

Знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 20 лет» награжден Олег Зайцев – стропальщик восстановительного поезда № 3032 станции Ржев Дирекции аварийно-восстановительных средств ОЖД.

Благодарность объявлена Андрею Погуляйко – главному инженеру Октябрьской дирекции пассажирских обустройств.

Станция «Ржевский мемориал» создана на участке Ржев-Балтийский – Муравьево недалеко от деревни Хорошево, в 2,5 км от мемориала. Она построена с использованием современных быстровозводимых конструкций и композитных материалов повышенной износостойкости.

Помимо платформы установлен павильон с музейной экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне. Прилегающая территория обустроена в стилистике Ржевского мемориала.

Общая протяженность маршрута от Москвы до новой станции составляет 241 км, из которых 74 км проходят по территории Тверской области, 147 км – Московской. Ежедневно по нему будут следовать две пары поездов «Ласточка» в пятивагонном исполнении. Время поездки на «Ласточке» занимает чуть больше 4,5 часа в одну сторону. Благодаря запланированной электрификация ветки в будущем время в пути значительно сократится.

Пресс-служба Правительства Тверской области