В Твери состоится 53-я регата по гребле памяти Афанасия Никитина

8 мая в Твери стартуют Всероссийские соревнования по академической гребле – 53-я регата памяти тверского купца Афанасия Никитина. Посмотреть двухдневные состязания смогут все желающие – они будут проходить в акватории Волги с финишем у кинотеатра «Звезда».

«Тверская область может по праву гордиться школой гребли. Традиционный для Верхневолжья вид спорта должен развиваться и приносить новые победы», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Всероссийские соревнования «Памяти тверского купца Афанасия Никитина» проводятся с 1967 года. В разные годы участниками спортивных состязаний были трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Иванов, двухкратный олимпийский чемпион Александр Тимошинин, олимпийские чемпионы Анатолий Сасс, Игорь Кравцов, Николай Спинев.

Участие в регате «Памяти тверского купца Афанасия Никитина» стало трамплином в большой спорт для нашего земляка Дмитрия Бехтерева – серебряного призера Олимпийских игр в Монреале.

Всего в майские праздники в Тверской области организовано восемь всероссийских, 20 региональных и более 230 муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых принимают участие свыше 35 тысяч человек со всей России.

В Твери 9 мая пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 76-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Впервые эстафета прошла 9 мая 1948 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области