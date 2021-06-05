От железнодорожной станции «Ржевский мемориал» в Тверской области до мемориала Советскому солдату организованы автобусные рейсы

В Тверской области от станции «Ржевский мемориал» до мемориального комплекса Советскому солдату жители и гости Верхневолжья могут добраться на автобусах «Транспорта Верхневолжья». Сообщение между новым остановочным пунктом и Ржевским мемориалом налажено по поручению Губернатора Игоря Рудени.

Сегодня, 6 мая, на новую станцию «Ржевский мемориал» прибыла первая «Ласточка» из Москвы. В числе первых пассажиров были ветераны Великой Отечественной войны из Ржева. Их встретили Губернатор Тверской области Игорь Руденя, генеральный директор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, советник Президента Российской Федерации, врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Васильев и другие почетные гости.

«Станция создана по предложению ветеранов, – рассказал Игорь Руденя. – Соответствующее поручение было дано Президентом Владимиром Путиным при открытии Ржевского мемориала. В итоге в короткие сроки построен новый, современный инфраструктурный объект. Это возможность принимать гостей из столицы, иностранных туристов. Уверен, Ржевский мемориал будет в сердце каждого россиянина».

Теперь у желающих посетить памятное место появилась возможность ежедневно с комфортом добираться из столицы в Ржевский район железнодорожным транспортом. Поезда делают остановки на станциях Тушинская, Истра, Волоколамск, в Тверской области – Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев-Балтийский.

В связи с запуском поездов для удобства пассажиров «Транспорт Верхневолжья» добавил новую остановку у железнодорожной станции «Ржевский мемориал» по пути следования маршрутов №455 и №555 . Время остановок синхронизировано с расписанием «Ласточек».

Автобусы по маршруту №455 «Ржев – Ржевский мемориал» от железнодорожной станции будут отходить в 11:40 в сторону мемориала и в 15:30 в обратную сторону. Время в пути составит 10 минут. На маршруте предусмотрена оплата с помощью банковской карты, карты «Волга», QR-кода и мобильного приложения «Волга», а также наличными у водителя.

По маршруту №555 «Тверь – Ржевский мемориал» автобусы в сторону станции от мемориала будут отходить в 11:50. В 12:05 автобусы будут отправляться от станции «Ржевский мемориал» до автовокзала Твери. Весь маршрут займет 2 часа 50 минут. Оплатить проезд можно с помощью банковской карты, а также наличными у водителя.

Автобусы на этих маршрутах отличает логотип «Ржевский мемориал Советскому солдату». С актуальным расписанием можно ознакомиться в приложении «Волга», а также непосредственно в автобусах.

Пресс-служба Правительства Тверской области