В Тверской области на новой станции «Ржевский мемориал» встретили первую «Ласточку» из Москвы

6 мая запущен первый регулярный рейс из Москвы до станции «Ржевский мемориал» в Тверской области. Поезд в 6:40 отправился с Рижского вокзала и в 11:32 прибыл на новую станцию. В числе первых пассажиров «Ласточки» – ветераны Великой Отечественной войны из Ржева. Их встретили Губернатор Тверской области Игорь Руденя, генеральный директор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, советник Президента Российской Федерации, врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, юнармейцы, жители Ржева и Ржевского района.

Железнодорожный маршрут, который связал столицу страны с новым остановочным пунктом в тверском регионе, позволит с комфортом добираться до Ржевского мемориала Советскому солдату.

Впечатлениями от поездки поделился фронтовик Иван Алексеевич Хвостенко.

«Это дело благодатное. Благодаря «Ласточке» Ржевский мемориал, посвященный защитникам Родины, смогут посетить много туристов», – отметил ветеран Великой Отечественной войны.

«Станция создана по предложению ветеранов, – рассказал Игорь Руденя журналистам. – Соответствующее поручение было дано Президентом Владимиром Путиным при открытии Ржевского мемориала. В итоге в короткие сроки построен новый, современный инфраструктурный объект. Это возможность принимать гостей из столицы, иностранных туристов. Уверен, Ржевский мемориал будет в сердце каждого россиянина».

«Это очень важный для железнодорожников день, – подчеркнул Олег Белозёров. – Мы открываем уникальную станцию. Важно, что это происходит в преддверии Дня Победы. Сегодня я впервые побывал на Ржевском мемориале, и очень им впечатлен. Теперь будем работать над тем, чтобы сократить время в пути, чтобы как можно больше жителей страны могли приехать сюда и прикоснуться к уникальной истории России».

«Мы находимся здесь, на священной Ржевской земле, каждая пядь которой пропитана кровью защитников Отечества. Каждый год здесь поднимают останки героев Великой Отечественной. И теперь у россиян есть больше возможностей прийти сюда, посмотреть, прикоснуться к истории. Мемориал уже стал частью нашей жизни. Спасибо всем, кто уже здесь побывал», – сказал Владимир Васильев.

Станция «Ржевский мемориал» создана на участке Ржев-Балтийский – Муравьево недалеко от деревни Хорошево, в 2,5 км от мемориала. Такое название она получила по результатам народного голосования. Объект построен за три с небольшим месяца с использованием современных быстровозводимых конструкций и композитных материалов повышенной износостойкости.

Помимо платформы установлен павильон с музейной экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне. Прилегающая территория обустроена в стилистике Ржевского мемориала.

Общая протяженность маршрута от Москвы до новой станции составляет 241 км, из которых 74 км проходят по территории Тверской области, 147 км – Московской.

Ежедневно по маршруту будут следовать две пары поездов «Ласточка» в пятивагонном исполнении. Сейчас время поездки занимает около 4,5 часа в одну сторону. В будущем планируется электрификация ветки, благодаря чему время в пути значительно сократится. Поезда делают остановки на станциях Тушинская, Истра, Волоколамск, в Тверской области – Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев-Балтийский.

Вагоны «Ласточки» оснащены системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, здесь организовано аудио- и видеоинформирование пассажиров. Особое внимание уделено людям с ограниченными возможностями: для них предусмотрены специальные места, подъемники и санитарные комнаты.

Стоимость проезда от Москвы до станции «Ржевский мемориал» составляет 700 рублей в вагоне без предоставления места, стоимость билета с предоставлением места во втором классе – 770 рублей, в первом – 900 рублей. Во время поездки пассажиры могут купить еду и напитки.

Билеты в вагон с предоставлением мест можно приобрести на официальном сайте компании-перевозчика АО «Центральная ППК», в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» или в пригородных кассах, в вагоны без предоставления мест – в пригородных билетных кассах и автоматах на станциях.

Пресс-служба Правительства Тверской области