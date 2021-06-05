Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 мая 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 38 295 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 60 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 113 694 жителя региона, за последние сутки – 818 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 689 487, в том числе за последние сутки их проведено 2049.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 40 316 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 111 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
910 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 13 049
Конаковский район 2870
Ржев 2221
Вышневолоцкий городской округ 2166
Калининский район 1669
Торжок 1609
Кимры 1599
Бологовский район 1023
Нелидовский городской округ 887
Бежецкий район 867
Лихославльский район 840
Осташковский городской округ 827
Старицкий район 819
Кашинский городской округ 785
Калязинский район 754
Торопецкий район 743
Максатихинский район 627
Весьегонский муниципальный округ 622
Западнодвинский муниципальный округ 554
Андреапольский муниципальный округ 524
Торжокский район 490
Кувшиновский район 425
Оленинский муниципальный округ 400
Зубцовский район 390
Рамешковский район 375
Спировский район 354
Ржевский район 323
Сонковский район 294
ЗАТО Озёрный 288
Селижаровский муниципальный округ 271
Кимрский район 267
Фировский район 220
Краснохолмский муниципальный округ 213
Бельский район 189
Лесной муниципальный округ 155
Кесовогорский район 150
Пеновский муниципальный округ 127
Жарковский район 108
Молоковский район 113
Сандовский муниципальный округ 80
Удомельский городской округ 29
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области