Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 мая 2021 г.

posted by Максим Малахов on чт, 05/06/2021 - 12:14

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 38 295 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 60 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 113 694 жителя региона, за последние сутки – 818 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 689 487, в том числе за последние сутки их проведено 2049.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 40 316 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 111 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

910 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

 Тверь 13 049

 

Конаковский район 2870

 

Ржев 2221

 

Вышневолоцкий городской округ 2166

 

Калининский район 1669

 

Торжок 1609

 

Кимры 1599

 

Бологовский район 1023

 

Нелидовский городской округ 887

 

Бежецкий район 867

 

Лихославльский район 840

 

Осташковский городской округ 827

 

Старицкий район 819

 

Кашинский городской округ 785

 

Калязинский район 754

 

Торопецкий район 743

 

Максатихинский район 627

 

Весьегонский муниципальный округ 622

 

Западнодвинский муниципальный округ 554

 

Андреапольский муниципальный округ 524

 

Торжокский район 490

 

Кувшиновский район 425

 

Оленинский муниципальный округ 400

 

Зубцовский район 390

 

Рамешковский район 375

 

Спировский район 354

 

Ржевский район 323

 

Сонковский район 294

 

ЗАТО Озёрный 288

 

Селижаровский муниципальный округ 271

 

Кимрский район 267

 

Фировский район 220

 

Краснохолмский муниципальный округ 213

 

Бельский район 189

 

Лесной муниципальный округ 155

 

Кесовогорский район 150

 

Пеновский муниципальный округ 127

 

Жарковский район 108

 

Молоковский район 113

 

Сандовский муниципальный округ 80

 

Удомельский городской округ 29

 

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области