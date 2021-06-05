Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 мая 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 38 295 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 60 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 113 694 жителя региона, за последние сутки – 818 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 689 487, в том числе за последние сутки их проведено 2049.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 40 316 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 111 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

910 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 13 049

Конаковский район 2870

Ржев 2221

Вышневолоцкий городской округ 2166

Калининский район 1669

Торжок 1609

Кимры 1599

Бологовский район 1023

Нелидовский городской округ 887

Бежецкий район 867

Лихославльский район 840

Осташковский городской округ 827

Старицкий район 819

Кашинский городской округ 785

Калязинский район 754

Торопецкий район 743

Максатихинский район 627

Весьегонский муниципальный округ 622

Западнодвинский муниципальный округ 554

Андреапольский муниципальный округ 524

Торжокский район 490

Кувшиновский район 425

Оленинский муниципальный округ 400

Зубцовский район 390

Рамешковский район 375

Спировский район 354

Ржевский район 323

Сонковский район 294

ЗАТО Озёрный 288

Селижаровский муниципальный округ 271

Кимрский район 267

Фировский район 220

Краснохолмский муниципальный округ 213

Бельский район 189

Лесной муниципальный округ 155

Кесовогорский район 150

Пеновский муниципальный округ 127

Жарковский район 108

Молоковский район 113

Сандовский муниципальный округ 80

Удомельский городской округ 29

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области