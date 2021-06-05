Ветераны Верхневолжья при областной поддержке смогут посетить места боевой славы

Тверской областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов окажут областную поддержку. Благодаря этому участники объединения смогут, в том числе посещать памятные места Верхневолжья.

«Оказываем помощь движению, включая проведение мероприятий патриотической направленности. Также планируем отмечать 35-летие областной организации. Сегодня наше старшее поколение продолжает активную деятельность, встречается с молодежью, участвует в значимых областных мероприятиях, выпускает книги», – отметил Губернатор Игорь Руденя по итогам обсуждения вопроса на недавнем заседании областного Правительства.

Объем поддержки составит 2,2 млн рублей.

Средства направят на мероприятия в честь 35-летия образования Тверской областного совета ветеранов, на проведение памятных мероприятий, посвященных освобождению городов и районов Тверской области от немецко-фашистских захватчиков.

Также представители старшего поколения смогут посетить места боевой славы Верхневолжья, принять участие в экскурсиях и познакомиться с достопримечательностями региона. Кроме того, предусмотрена адресная помощь ветеранам, нуждающимся в поддержке, одиноким пожилым людям.

Участниками этих направлений станут более 6 200 представителей старшего поколения – участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники Ленинграда, вдовы умерших фронтовиков, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

В Тверской области по инициативе Губернатора Игоря Рудени сохранены выплаты ветеранам к Дню Победы.

О предоставлении единовременных выплат в 2021 году к 9 мая всем жителям, кто получал её в прошлом году, Игорь Руденя сообщил в марте на встрече с представителями старшего поколения в Тверском геронтологическом центре.

Единовременные выплаты ко Дню Победы предоставлены семи категориям граждан – всего это 80,5 тысячи человек.

Выплаты в размере 10 тыс. рублей предусмотрены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников ВОВ, не вступившим в повторный брак.

Сохранены выплаты для тружеников тыла, вдов умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак, и детей войны. Для этих категорий размер выплаты составил 3 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области