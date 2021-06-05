Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату в Тверской области

6 мая в Ржеве Тверской области проходят мероприятия, приуроченные к открытию станции «Ржевский мемориал». Они начались с церемонии возложения цветов к мемориалу Советскому солдату. Память фронтовиков, павших в годы Великой Отечественной войны, почтили Губернатор Игорь Руденя, генеральный директор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, советник Президента Российской Федерации, врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Мемориал открыл 30 июня 2020 года Президент России Владимир Путин. В основу идеи центральной фигуры монумента легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших подо Ржевом защитников Отечества.

«Ржевский мемориал Советскому солдату посетили уже более 700 тысяч человек. Мы ожидаем, что с открытием железнодорожной станции еще больше гостей Тверской области смогут познакомиться с историей Великой Отечественной войны», - отметил Игорь Руденя.

Ржевский мемориал создан Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. После открытия мемориальный комплекс перешел в ведение Музея Победы, став его филиалом.

В Тверской области по поручению главы государства реализован проект строительства станции «Ржевский мемориал». С инициативой ее возведения к Президенту России обратился Губернатор Игорь Руденя. Сегодня с Рижского вокзала Москвы до станции запущен скоростной электропоезд «Ласточка». Благодаря новому железнодорожному маршруту пассажиры смогут быстрее и комфортнее добираться до Ржевского мемориала Советскому солдату. Следующим этапом станет электрификация ветки до станции, что позволит обеспечить новый уровень развития железнодорожного сообщения для Ржевского и других районов Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области