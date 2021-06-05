В преддверии Дня Победы в Твери определят победителей фестиваля детского любительского кино «Мы нашей памяти верны»

Итоги фестиваля детского любительского кино «Мы нашей памяти верны», посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне будут подведены 6 мая. Торжественное закрытие фестиваля и церемония награждения победителей пройдет в 15.00 в концертном зале «Панорама». Фестиваль проводится с 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

По мнению главы региона, через создание лент о войне ребята, увлекающиеся кинематографией, не только сами лучше узнают военную историю своей страны, но и передадут эти знания зрителям, прежде всего сверстникам, представителям подрастающего поколения.

Победителей определят члены профессионального жюри под председательством заведующей отделом видеотворчества Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Ксении Скардовой из Москвы.

На конкурс свои работы представили 32 детские и юношеские видеостудии, а также отдельные авторы из 12 муниципалитетов Верхневолжья. Кроме того, участниками стали ребята из Москвы, Североморска, Нижнего Новгорода, Рязанской, Ульяновской, Саратовской, Новосибирской, Курской и Московской областей, Пермского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, республики Татарстан.

Фестиваль детского любительского кино «Мы нашей памяти верны» – дань уважения участникам военных действий, дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне, прославление подвига нашего многонационального народа, воспитание чувства патриотизма у молодёжи, желания узнать историю великой страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области