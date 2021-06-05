Депутаты и волонтеры «Единой России» поздравляют ветеранов

В Тверской области проходит акция «Подарки ветеранам»

В преддверии Дня Победы депутат Законодательного Собрания Тверской области Олег Лебедев вручил подарки ветеранам Великой Отечественной войны.

«Нам всем вместе необходимо постоянно выражать свое уважение, почет и благодарность Героям Великой Отечественной войны, нашим уважаемым ветеранам. Также, отмечу, что крайне необходимо к такой ответственной работе привлекать молодежь», - сказал Олег Лебедев.

В городе Твери еще один депутат принял участие в акции - Дмитрий Гуменюк, депутат Тверской городской Думы тоже посещает фронтовиков.

Содействие депутатам и представителям партии «Единая Россия» оказывали волонтеры «Единой России» и «Волонтеры Победы». Молодежь также принимает активное участие в акции «Подарки ветеранам». Подрастающее поколение уважают и помнят о старшем поколении. Также вручил подарок ветерану депутат Торжокской городской думы, член партии «Единая Россия», Александр Шереметьев и депутат Торжокской городской думы, сторонник партии «Единая Россия», Андрей Горшков.

Кроме этого, 9 мая партия «Единая Россия» проводит акцию «Звонок Ветерану», в рамках которой депутаты всех уровней поздравят ветеранов Великой Отечественной войны с праздником.

Также подарочные наборы уехали в Фировское местное отделение. Представители Партии «Единая Россия» в ближайшем времени начнут вручение подарков ветеранам.