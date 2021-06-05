В Верхневолжье проходит голосование по проектам для благоустройства

Виктория Волкова, волонтер «Единой России», рассказала о том, как проходит голосование

«Кроме того что голосование организовано на специальном сайте 69.gorodsreda.ru, гражданам предоставляется возможность проголосовать и лично – в общественных местах города Твери, например. Волонтёры с опознавательными знаками смогут зарегистрировать ваш голос, ваше участие в рейтинговом голосовании по проектам благоустройства территорий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», - говорит волонтёр «ЕР» Виктория Волкова.

«Лично я считаю, что активное участие граждан в подобном событии принесёт свои плоды для нашего города, это очень важно», - добавила Виктория.

Напомним, что голосование началось 26 апреля и продлится по 30 мая текущего года. В Тверской области 11 городов заявили свои проекты для дальнейшего конкурсного отбора. Лучшие из них – за которые проголосует большинство жителей – будут реализованы в 2022 году.

Тверская область принимает самое активное участие в данной программе и в других федеральных проектах. Это позволяет осуществлять благоустройство достаточного количества общественных территорий и пространств, ежегодно привлекать новые туристические потоки и создавать комфортное окружение для жителей городов и посёлков.