Жителей Тверской области научат превращать хобби в прибыльный бизнес

5 июня в Твери стартует бесплатная образовательная программа для тех, кто уже зарегистрировался в качестве самозанятых или только планирует начать зарабатывать на любимом деле. Она разработана центром «Мой бизнес». Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://edu.mybusiness69.ru/programmtraining.

Специальный режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать на территории Верхневолжья с 1 июля 2020 года.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, одним из преимуществ ввода в регионе такого налогового режима – возможность получать государственную поддержку для развития своего бизнеса.

Образовательная программа поможет самозанятым гражданам освоить навыки предпринимательства – изучить основы бизнес-планирования, проектного управления, узнать, как создать онлайн-бизнес и проработать собственный бренд.

Среди спикеров программы – лучший бизнес-тренер 2019 и 2020 года по версии журнала «Управление персоналом» и национальной премии Сергей Семёнов, директор одного из крупнейших в ЦФО предприятий легкой промышленности Юрий Чубенко, эксперт по запуску онлайн-школ и курсов с нуля Полина Ставцева. Занятия будут проходить как онлайн, так и оффлайн.

В Тверской области к маю 2021 года более 8,6 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых, или плательщиков налога на профессиональный доход. Самые популярные направления – автоводители, красота и парикмахерские, перевозка грузов.

«Я давно мечтала о своём деле, и в октябре прошлого года мечта осуществилась: открыла свой бизнес. Стала самозанятой, чтобы вести бизнес чисто, быть открытой для своего покупателя. Форма самозанятого позволяет учитывать доходы, предоставлять чеки покупателю, чтобы исключить недоверие. Так мы повышаем лояльность», – рассказала Юлия Смирнова, руководитель мастерской подарков «KRAFT».

С конца прошлого года стал расширяться перечень мер поддержки для самозанятых. Сегодня практически все услуги, предоставляемые субъектам малого и среднего бизнеса, доступны плательщикам налога на профессиональный доход. Например, в центре «Мой бизнес» можно оформить займы с льготными условиями, получить помощь в проведении маркетинговых кампаний и выходе на маркетплейсы.

Пресс-служба Правительства Тверской области