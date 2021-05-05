В Твери пройдет историко-реконструкторский фестиваль «Тверская застава»

9-10 мая состоится историко-реконструкторский фестиваль «Тверская застава». Место проведения – берег Волги в районе посёлка Власьево под Тверью. Ежегодно фестиваль собирает представителей движения исторической реконструкции из разных городов России и ближнего зарубежья. Мероприятие организовано историко-реконструкторским клубом «Дружина» при поддержке Правительства Тверской области и администрации Твери.

Развитие событийного туризма – в числе приоритетных задач в индустрии гостеприимства Верхневолжья.

«Продвижение Тверской области и привлечение туристов – важные направления экономического развития региона. Наша основная цель – обеспечить проведение интересных событий, которые могли бы повысить статус Верхневолжья как туристической территории», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На два дня берег Волги превратится в турнирное поле за стенами средневекового города. Гостей будут ждать купеческая ярмарка, настольные игры древности, выставки «Лагерь русских воинов» и «Монгольская юрта», средневековые танцы и мастер-классы. На лучном тире все желающие проверят свою меткость, а юных гостей праздника встретит игровая площадка с потешными боями, героями сказок Руси и Европы.

9 мая на Тверской Заставе пройдет Первенство Тверской области по «Спортивному мечу» – это соревновательная дисциплина по фехтованию на мягких репликах средневекового вооружения в современном защитном снаряжении. В соревнованиях примет участие более 60 юных спортсменов из разных городов России.

Впервые на Тверской заставе будет работать площадка «Школа Фехтования». Жители и гости Твери смогут обучиться основам искусства фехтования на Длинных мечах по книгам итальянских и немецких мастеров эпохи Ренессанса.

Главной частью программы фестиваля станет турнир по Историческому средневековому бою в доспехах, который начнется 10 мая в 12:00. Русские богатыри, славные рыцари и монгольские боотуры скрестят свои клинки за звание лучшего война. Посетив все площадки фестиваля, зритель может получить право проголосовать за самого доблестного и благородного воина турнира.

Вход на фестиваль свободный. Дополнительная информация для участников и гостей по телефону 8-961-140-83-56 или в группе фестиваля vk.com/tverzastava.

Пресс-служба Правительства Тверской области