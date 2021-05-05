В мае мобильные медицинские бригады посетят три района Тверской области

В мае мобильные медицинские бригады из областного центра посетят три района Тверской области – Лесной муниципальный округ, Кувшиновский и Жарковский районы.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, работа врачебных мобильных бригад позволяет повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний на местах.

Специализированную медицинскую помощь взрослому населению будут оказывать кардиолог, эндокринолог, невролог, офтальмолог и гинеколог.

Состав медицинских бригад сформирован с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах, востребованности узких специалистов.

13 мая мобильная бригада врачей в составе кардиолога, невролога, гинеколога проведет осмотр жителей Лесного муниципальный округ.

20 мая запланирован выезд бригады (кардиолог, эндокринолог) в Кувшиново, 27 мая приём кардиолога и офтальмолога будет организован в Жарковском.

Пресс-служба Правительства Тверской области