На участие в предварительном голосовании подано 249 заявок

Тверской региональный оргкомитет «Единой России» продолжает прием заявок на участие в предварительном голосовании

По состоянию на утро 4 мая подано 249 заявок на участие в предварительном голосовании «Единой России» в Законодательное собрание области и Госдуму РФ. Из них 203 заявления в Законодательное Собрание Тверской области и 46 в Государственную Думу Российской Федерации.

Для электронного голосования, в первую очередь, необходимо пройти регистрацию на сайте pg.er.ru, причём в ходе процедуры регистрации подтверждение личности осуществляется через портал Госуслуг. В связи с этим, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах. Также система может потребовать дополнительные документы для верификации.

Данная процедура регистрации является обязательной и неотъемлемой частью всего электронного предварительного голосования, что исключает двойное голосование, голосование за кандидатов не со своих округов (не по месту регистрации избирателя) и прочие нарушения, которые могут повлиять на один из самых главных принципов всей процедуры – легитимность.

Тем, кто хочет проголосовать привычным способом, необходимо прийти 30 мая 2021 года с 8:00 до 20:00 на свой участок предварительного голосования с паспортом. Узнать адрес для голосования можно будет узнать на сайте pg.er.ru.

Выдвижение кандидатов продлится по 14 мая включительно. Само предварительное голосование пройдёт в период с 24 мая по 30 мая.