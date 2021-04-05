В голосовании за благоустройство территорий Тверской области приняли участие более 12 тысяч жителей Верхневолжья

На платформе Минстроя России za.gorodsreda.ru продолжается рейтинговое голосование за проекты благоустройства городов, которые будут реализованы в 2022 году. Голосование за формирование комфортной городской среды началось 26 апреля и будет идти в течение пяти недель до 30 мая. В нем уже приняли участие 12 845 жителей Тверской области.

«Очень важно, чтобы голосование прошло активно, и во всех муниципалитетах были выбраны достойные проекты. Обращаюсь к жителям Тверской области – не быть равнодушными и проголосовать», – сказал Игорь Руденя во время одного из прямых эфиров на телеканале «Россия 24» Тверь.

От Тверской области на конкурс заявлено 47 проектов от 11 городов. Отдать свой голос за проект благоустройства могут граждане России от 14 лет. Выбрать понравившийся дизайн-проект можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru или же в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Вопросы по голосованию можно задать, позвонив на бесплатную круглосуточную горячую линию Минстроя России 8 (800) 600-20-13.

С 2017 по 2020 год в Тверской области по программе формирования комфортной городской среды было благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков. За прошлый год работы выполнены на 113 объектах. В 2021 году в Верхневолжье по национальному проекту «Жилье и городская среда» обустроят 96 общественных территорий и дворов.

Пресс-служба Правительства Тверской области