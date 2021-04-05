В Твери остановился тематический экскурсионный поезд «Мы – армия страны. Мы – армия народа»

4 мая в город воинской славы Тверь прибыл тематический поезд «Мы – армия страны. Мы – армия народа». Здесь представлены экспозиции, посвященные героическим страницам военной истории России, новейшим достижениям Вооружённых Сил страны, развитию юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии коронавируса. Посмотреть выставку в течение почти двухчасовой стоянки поезда на железнодорожном вокзале Твери могли все желающие.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие акции вносят важный вклад в сохранение героического прошлого страны, патриотическое воспитание молодежи.

На железнодорожном вокзале Твери поезд встретил оркестр Тверской Военной Академии Воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Для всех участников – школьников и студентов, юнармейцев и курсантов, волонтеров и жителей города – состоялся концерт, на котором прозвучали песни Победы. Посетителем экспозиции стал советник Президента Российской Федерации, врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Васильев. В мероприятии также приняли участие ветераны и сотрудники органов безопасности.

«Во все времена армия помогала сохранять Россию. Сегодня благодаря политике нашего Президента Владимира Путина, Министерства обороны страны наша армия демонстрирует высокий уровень подготовки и технической вооруженности. Народ России гордится своей армией», – сказал Владимир Васильев.

Жителей Тверской области приветствовал начальник поезда – заместитель командующего Ленинградским краснознаменным объединением ВВС и ПВО полковник Андрей Ходыкин.

«Наш эшелон пройдет почти 34 тысячи километров. Здесь представлены все достижения российской армии – военная техника и вооружение, наука, медицина. Все, чем сейчас живет наша армия», – отметил Андрей Ходыкин.

Эшелон состоит из 17 вагонов, которые отведены под тематические экспозиции. На трех платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооружённых Сил России.

Так, в составе поезда есть исторический вагон с внутренним экспозиционным пространством по аналогии с музейным комплексом «Дорога памяти». Вагон «Победа над невидимым врагом» посвящен борьбе с COVID-19. Здесь представлены «красная зона», где лечат пациентов с коронавирусом, «демонстрационная зона» с роликами и презентациями о борьбе военных медиков с инфекцией и «телемедицинская зона».

Во время работы агитационного поезда для участников мероприятия развернуты полевая кухня, пункт приема на военную службу по контракту, торговые точки АО «Военторг», организованы экскурсии, а также медицинское обследование всех желающих, включая анализ на COVID-19 методом ПЦР.

Железнодорожный состав следует почти через всю страну – от Москвы до Владивостока, остановки запланированы в 51 городе. Проект завершится 27 июня в парке «Патриот» Московской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области