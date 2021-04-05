6 мая запустят первый регулярный рейс «Ласточки» из Москвы до станции «Ржевский мемориал» в Тверской области

6 мая крупнейший железнодорожный перевозчик страны АО «Центральная ППК» запустит первый регулярный рейс из Москвы до станции «Ржевский мемориал» в Тверской области. Скоростной электропоезд «Ласточка» отправится с Рижского вокзала. Железнодорожный маршрут свяжет столицу страны с новым остановочным пунктом в тверском регионе, что позволит пассажирам быстрее и комфортнее добираться до Ржевского мемориала Советскому солдату.

За неделю до открытия новой станции, 29 апреля, ее готовность принимать пассажиров проверил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Железнодорожное сообщение до мемориала – это новый этап развития комплекса, который имеет международное значение. В течение ближайшей недели мы станем свидетелем запуска нового проекта, реализованного по поручению Президента России Владимира Путина», – сказал Игорь Руденя, комментируя журналистам итоги осмотра площадки.

Ежедневно по маршруту будут следовать две пары электропоездов «Ласточка» в пятивагонном исполнении. Время поездки на «Ласточке» займёт чуть больше 4,5 часа в одну сторону. В пути поезда будут делать остановки на станциях Тушинская, Истра, Волоколамск, в Тверской области – Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев-Балтийский.

Вагоны «Ласточки» оснащены системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, здесь организовано аудио- и видеоинформирование пассажиров. Особое внимание уделено людям с ограниченными возможностями: для них предусмотрены специальные места, подъемники и санитарные комнаты.

Стоимость проезда от Москвы до станции «Ржевский мемориал» составит 700 рублей в вагоне без предоставления места, билет с предоставлением места во втором классе будет стоить 770 рублей, в первом – 900 рублей. Во время поездки пассажиры смогут купить еду и напитки.

Билеты в вагон с предоставлением мест можно купить на официальном сайте компании, в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» или в пригородных кассах, в вагоны без предоставления мест – в пригородных билетных кассах и автоматах на станциях.

Пресс-служба Правительства Тверской области