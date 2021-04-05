Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 мая 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 38 173 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 57 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 111 996 жителей региона, за последние сутки – 297 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 685 748, в том числе за последние сутки их проведено 1236.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 40 185 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 111 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

901 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 12 990

Конаковский район 2856

Ржев 2220

Вышневолоцкий городской округ 2162

Калининский район 1661

Торжок 1609

Кимры 1590

Бологовский район 1023

Нелидовский городской округ 884

Бежецкий район 865

Лихославльский район 839

Осташковский городской округ 826

Старицкий район 819

Кашинский городской округ 780

Калязинский район 752

Торопецкий район 742

Максатихинский район 627

Весьегонский муниципальный округ 621

Западнодвинский муниципальный округ 550

Андреапольский муниципальный округ 524

Торжокский район 490

Кувшиновский район 425

Оленинский муниципальный округ 400

Зубцовский район 389

Рамешковский район 374

Спировский район 354

Ржевский район 323

Сонковский район 293

ЗАТО Озёрный 288

Селижаровский муниципальный округ 271

Кимрский район 265

Фировский район 220

Краснохолмский муниципальный округ 211

Бельский район 186

Лесной муниципальный округ 155

Кесовогорский район 150

Пеновский муниципальный округ 126

Жарковский район 108

Молоковский район 108

Сандовский муниципальный округ 80

Удомельский городской округ 29

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области