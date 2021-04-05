Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 мая 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 38 173 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 57 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 111 996 жителей региона, за последние сутки – 297 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 685 748, в том числе за последние сутки их проведено 1236.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 40 185 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 111 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
901 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 12 990
Конаковский район 2856
Ржев 2220
Вышневолоцкий городской округ 2162
Калининский район 1661
Торжок 1609
Кимры 1590
Бологовский район 1023
Нелидовский городской округ 884
Бежецкий район 865
Лихославльский район 839
Осташковский городской округ 826
Старицкий район 819
Кашинский городской округ 780
Калязинский район 752
Торопецкий район 742
Максатихинский район 627
Весьегонский муниципальный округ 621
Западнодвинский муниципальный округ 550
Андреапольский муниципальный округ 524
Торжокский район 490
Кувшиновский район 425
Оленинский муниципальный округ 400
Зубцовский район 389
Рамешковский район 374
Спировский район 354
Ржевский район 323
Сонковский район 293
ЗАТО Озёрный 288
Селижаровский муниципальный округ 271
Кимрский район 265
Фировский район 220
Краснохолмский муниципальный округ 211
Бельский район 186
Лесной муниципальный округ 155
Кесовогорский район 150
Пеновский муниципальный округ 126
Жарковский район 108
Молоковский район 108
Сандовский муниципальный округ 80
Удомельский городской округ 29
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области