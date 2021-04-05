Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 мая 2021 г.

posted by Максим Малахов on вт, 05/04/2021 - 13:16

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 38 173 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 57 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 111 996 жителей региона, за последние сутки – 297 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 685 748, в том числе за последние сутки их проведено 1236.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 40 185 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 111 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

901 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

 Тверь 12 990

 

Конаковский район 2856

 

Ржев 2220

 

Вышневолоцкий городской округ 2162

 

Калининский район 1661

 

Торжок 1609

 

Кимры 1590

 

Бологовский район 1023

 

Нелидовский городской округ 884

 

Бежецкий район 865

 

Лихославльский район 839

 

Осташковский городской округ 826

 

Старицкий район 819

 

Кашинский городской округ 780

 

Калязинский район 752

 

Торопецкий район 742

 

Максатихинский район 627

 

Весьегонский муниципальный округ 621

 

Западнодвинский муниципальный округ 550

 

Андреапольский муниципальный округ 524

 

Торжокский район 490

 

Кувшиновский район 425

 

Оленинский муниципальный округ 400

 

Зубцовский район 389

 

Рамешковский район 374

 

Спировский район 354

 

Ржевский район 323

 

Сонковский район 293

 

ЗАТО Озёрный 288

 

Селижаровский муниципальный округ 271

 

Кимрский район 265

 

Фировский район 220

 

Краснохолмский муниципальный округ 211

 

Бельский район 186

 

Лесной муниципальный округ 155

 

Кесовогорский район 150

 

Пеновский муниципальный округ 126

 

Жарковский район 108

 

Молоковский район 108

 

Сандовский муниципальный округ 80

 

Удомельский городской округ 29

 

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области