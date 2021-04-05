В Твери открывается выставка, посвящённая 800-летию со дня рождения Александра Невского

4 мая в Тверской областной библиотеке им. А.М. Горького открывается выставка, посвящённая 800-летию со дня рождения Александра Невского. На ней представлены редкие издания о жизни и подвиге государственного деятеля и полководца. Отдельно выделены материалы о чудотворной иконе Корсунской Божией Матери «Одигитрия», названной Торопецкой.

Мероприятия в честь 800-летия святого благоверного великого князя Александра Невского в этом году состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях и других регионах. Указ о праздновании памятной даты подписан Президентом России Владимиром Путиным.

«В евангельской истине сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Этой истине следовали и князь Александр Невский, и его потомок, князь Михаил Тверской. На тверской земле свято чтут их память», - отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании оргкомитета по подготовке к проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского.

На выставке «Александр Невский: жизнь, ставшая житием» представлены книги, журнальные публикации, альбомы, а также электронный ресурс «Имя Александра Невского в истории Тверского края». Все это рассказывает о ратных подвигах и политической деятельности великого князя, об изучении личности Александра Невского в разные периоды истории России, о воплощении образа князя-ратоборца в литературе и искусстве.

Выставка, которая будет открыта до 21 мая, дополнена экспонатами, предоставленными Тверским православным историко-этнографическим центром «Спас» и клубом «Дружина».

Александр Невский – знаменитый полководец, государственный деятель, во время правления которого Русь отстояла свою независимость от католического Запада, а также сохранила целостность в условиях татаро-монгольского нашествия.

Жизнь Александра Невского тесно связана с тверским краем. В 1239 году в Торопце, на родине его матери, Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной. В 1245 году новгородское войско под предводительством князя освободило город от литовских захватчиков. А отцом Михаила Тверского был родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославович.

Пресс-служба Правительства Тверской области