Илья Ковальчук встретится с юными хоккеистами в Твери

4 мая трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук посетит областную столицу и проведет встречу с участниками международного турнира «Кубок Ильи Ковальчука». Легендарный хоккеист встретится с юными спортсменами в 12:30 на основной арене Дворца спорта «Юбилейный».

В 2021 году «Кубок Ильи Ковальчука» проводится в Твери в двенадцатый раз, в нем принимают участие 8 команд юношей 2008 года рождения.

На сегодняшний день в турнирной таблице лидируют столичные «Крылья Советов», второе и третье места делят динамовцы Санкт-Петербурга и хозяева площадки – земляки Ильи Ковальчука из команды «Тверичи».

28 апреля заслуженный мастер спорта России Илья Ковальчук в составе клуба «Авангард» одержал победу на чемпионате Континентальной хоккейной лиги, завоевав главный трофей – Кубок Гагарина. С этим событием выдающегося воспитанника тверской школы хоккея поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Кубок Гагарина – это Ваш очередной спортивный триумф, который подчеркивает Ваши уникальные качества профессионала и труженика на льду, отдающего все силы любимой игре. Тверская область гордится Вашими успехами», - отмечено в телеграмме от Игоря Рудени.

Илья Ковальчук родился в Твери. С пяти лет начал заниматься хоккеем в тверской спортивной школе (ныне СШОР по хоккею) под руководством заслуженного тренера России Виктора Жукова. Илья Ковальчук - заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр 2018 года, чемпион мира 2008 и 2009 годов, обладатель Кубка Гагарина 2015, 2017 и 2021 годов, обладатель снайперских достижений и рекордсмен сборной России по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира и по количеству заброшенных шайб на Олимпийских играх, почетный гражданин города Твери.

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Пресс-служба Правительства Тверской области