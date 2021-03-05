В Тверской области волонтёры Победы раздадут жителям 20 тысяч георгиевских ленточек

В Тверской области волонтёры до 9 мая раздадут 20 000 георгиевских ленточек – символов Великой Победы. Всероссийская акция в регионе, как и по всей России, стартовала 27 апреля.

Добровольцы бесплатно раздают символ Победы в качестве напоминания о мужестве и героизме фронтовиков и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Акцию проводят активисты тверского отделения общественного движения «Волонтеры Победы».

«Мы видим, что сегодня тверская молодежь не просто воспитана в духе патриотических ценностей, но и активно участвует в их сохранении и развитии», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в 2005 году. Главный ее слоган – «Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь». На протяжении уже более десяти лет миллионы людей ежегодно прикрепляют черно-оранжевую ленту к одежде в районе груди, просто чтобы сказать ветеранам «спасибо».

Пресс-служба Правительства Тверской области