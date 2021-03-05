Жители Верхневолжья могут посетить Пасхальный концерт в Тверской филармонии, не выезжая за пределы своего района

3 мая в Тверской академической филармонии состоится традиционный Пасхальный концерт. Он проводится уже в 15-ый раз, но впервые в режиме онлайн в рамках регионального проекта «Виртуальный концертный зал». Прямую трансляцию, которая начнется в 15:00, смогут посмотреть жители муниципальных образований Верхневолжья.

Проект «Виртуальный концертный зал» реализуется на базе мультимедийного комплекса Тверской филармонии с 2014 года. На сегодняшний день 21 виртуальный концертный зал работает в 16 районах Тверской области.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, реализация проекта – уникальная возможность для жителей региона посмотреть в высоком качестве лучшие концертные программы, которые транслируют выступления именитых артистов.

Пасхальный концерт проводится в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – в связи с этим музыканты исполнят песни и мелодии военных лет. Прозвучит также духовная музыка a cappella и с сопровождением, популярная классика, обработки русских народных песен.

На сцене выступят Губернаторский камерный хор «Русский партес», концертный хор Хоровой школы мальчиков и юношей из Конаково, инструментальный квинтет «Ad Libitum», мужской вокальный ансамбль «АРТэЛЬ», инструментальный квинтет «No Indifference», участница проекта «Голос. Дети», гранд-финалистка Большого международного вокального смотра «Страна, пой» Полина Дмитренко и лауреат международных конкурсов Илья Шкадин.

История Пасхальных филармонических концертов берет свое начало в 2006 году – это год 70-летия Тверской академической филармонии. Тогда в соборе Вознесения Господня в Твери состоялся концерт солистов и коллективов учреждения. С тех пор концерт стал ежегодным событием. В нем принимали участие артисты Твери и Тверской области, солисты Академии молодых певцов Мариинского театра под управлением народной артистки России Ларисы Гергиевой, приглашенные отечественные и зарубежные музыканты, воспитанники детских музыкальных школ и колледжей, регентских школ, духовные православные хоры.

В 2019 и 2020 годах Тверь также принимала Московский Пасхальный фестиваль. На тверской сцене выступал Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Пресс-служба Правительства Тверской области