Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 мая 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 38 116 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 15 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 111 699 жителей региона, за последние сутки – 89 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 684 512, в том числе за последние сутки их проведено 478.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 40 118 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 107 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

895 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 12 965

Конаковский район 2839

Ржев 2218

Вышневолоцкий городской округ 2162

Калининский район 1656

Торжок 1608

Кимры 1588

Бологовский район 1023

Нелидовский городской округ 884

Бежецкий район 865

Лихославльский район 839

Осташковский городской округ 823

Старицкий район 815

Кашинский городской округ 779

Калязинский район 752

Торопецкий район 742

Максатихинский район 626

Весьегонский муниципальный округ 621

Западнодвинский муниципальный округ 550

Андреапольский муниципальный округ 524

Торжокский район 490

Кувшиновский район 425

Оленинский муниципальный округ 400

Зубцовский район 387

Рамешковский район 373

Спировский район 353

Ржевский район 323

Сонковский район 293

ЗАТО Озёрный 288

Селижаровский муниципальный округ 271

Кимрский район 264

Фировский район 220

Краснохолмский муниципальный округ 211

Бельский район 186

Лесной муниципальный округ 155

Кесовогорский район 150

Пеновский муниципальный округ 126

Жарковский район 108

Молоковский район 107

Сандовский муниципальный округ 80

Удомельский городской округ 29

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области