Тверская область принимает XX Всероссийские соревнования по боксу памяти мастера спорта СССР Виталия Карелина

С 4 по 8 мая в Твери пройдёт одно из самых статусных в стране состязаний по боксу - XX Всероссийские соревнования класса памяти первого мастера спорта СССР по боксу Тверской области Карелина В.Н. Турнир пройдёт на площадке ФОК им. Султана Ахмерова. К участию приглашены мужчины и женщин от 19 до 40 лет.

Торжественное открытие соревнований состоится 4 мая в 14.00. В этот же день состоятся предварительные бои. 5 мая пройдёт четвертьфинал, 6 и 7 мая – полуфиналы, 8 мая – финал.

Всероссийские соревнования памяти первого мастера спорта СССР по боксу Тверской области Карелина В.Н. проводятся с 2004 года. В разные годы победителями и призёрами состязаний становились легендарные тверские боксеры — братья Дмитрий и Фёдор Чудиновы, Александр Арбузов, Владимир Кашкин, Виталий Рябов и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области