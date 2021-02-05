В Твери выступят творческие коллективы и исполнители патриотической песни

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В областной столице пройдет гала-концерт XXVI международного фестиваля «Побратим» памяти Героя России Ильи Касьянова. Он состоится 3 мая в 13:00 в тверском ДК «Пролетарка». Прозвучат песни о российской армии, войне и военных конфликтах, в том числе в исполнении участников локальных войн.
На гала-концерте свои программы представят коллективы и солисты из Твери, Ржева, Торжка, Москвы и Московской области, Мичуринска, Смоленска, других регионов.
Для гостей и участников гала-концерта выступит Владимир Вихляев, который был одним из первых исполнителей Гимна десантников, легендарной песни «Синева».
Пресс-служба Правительства Тверской области