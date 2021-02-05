Тверь принимает межрегиональные и всероссийские соревнования по перетягиванию каната

2 мая в Твери на базе физкультурно-оздоровительного комплекса имени Султана Ахмерова пройдут межрегиональные и всероссийские соревнования по перетягиванию каната. Участие в них примут более 300 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Орловской, Свердловской, Пензенской, Ленинградской и Тверской областей.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, проведение таких значимых мероприятий способствуют популяризации спорта, привлечению жителей региона к занятиям физической культурой и в целом здоровому образу жизни.

В этот день состоится первенство федеральных округов среди юношей и девушек 15-17 лет, первенство России среди юниоров и юниорок 18-23 лет, всероссийские соревнования, посвященные 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Начало турниров в 11.00. Организаторами соревнований выступают Министерство спорта РФ, Всероссийская и Тверская федерации перетягивания каната, Правительство Тверской области, региональный Олимпийский совет.

Перетягивание каната - один из древнейших видов спорта. Он входил в программу Олимпийских игр в конце XIX - начале XX веков.

Сегодня перетягивание каната является видом спорта, признанным Международным олимпийским комитетом, входящим в программу Всемирных игр и множества других мультиспортивных мероприятий во всем мире.

В 2017 году в Тверской области была образована региональная федерация перетягивания каната. Спортсмены Верхневолжья занимают лидирующие позиции в России в этом виде спорта. В 2020 году три тверские спортсменки стали бронзовыми призерками первенства мира в Ирландии, а женская сборная Тверской области выиграла чемпионат России. Более 30 спортсменов Тверской области входят в состав сборной России.

Пресс-служба Правительства Тверской области