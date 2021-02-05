Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 2 мая 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 38 101 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 25 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 111 610 жителей региона, за последние сутки – 195 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 684 034, в том числе за последние сутки их проведено 680.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 40 050 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 057 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
892 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 12 944
Конаковский район 2836
Ржев 2209
Вышневолоцкий городской округ 2161
Калининский район 1656
Торжок 1605
Кимры 1586
Бологовский район 1023
Нелидовский городской округ 882
Бежецкий район 865
Лихославльский район 839
Осташковский городской округ 820
Старицкий район 814
Кашинский городской округ 773
Торопецкий район 740
Калязинский район 743
Максатихинский район 626
Весьегонский муниципальный округ 621
Западнодвинский муниципальный округ 550
Андреапольский муниципальный округ 524
Торжокский район 489
Кувшиновский район 425
Оленинский муниципальный округ 400
Зубцовский район 385
Рамешковский район 373
Спировский район 353
Ржевский район 323
Сонковский район 293
ЗАТО Озёрный 287
Селижаровский муниципальный округ 271
Кимрский район 264
Фировский район 220
Краснохолмский муниципальный округ 210
Бельский район 186
Лесной муниципальный округ 155
Кесовогорский район 149
Пеновский муниципальный округ 126
Жарковский район 108
Молоковский район 107
Сандовский муниципальный округ 80
Удомельский городской округ 29
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области