В Тверской области прививку от коронавируса сделали свыше 60 тысяч жителей старшего возраста

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. С начала кампании прививку сделали 60 388 жителей старшего возраста – это 57 % от общего числа вакцинированных.

Всего на данный момент прививку сделали 111 610 человек – это 81,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 1 мая, вакцинировались 195 человек. В федеральный регистр внесена информация о 104 994 вакцинированных гражданах.

С 1 по 10 мая в Тверской области работают все пункты вакцинации – сделать прививку желающие могут в любой из выходных дней.

«У нас в области растет интерес к прививочной кампании. Мы достаточно уверено идем по пути укрепления здоровья наших граждан», – прокомментировал Губернатор Игорь Руденя во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь 29 апреля.

Задача по массовой вакцинации жителей страны поставлена Президентом России Владимиром Путиным.

«Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной», – подчеркнул глава государства в Послании Федеральному Собранию 21 апреля.

В Верхневолжье по поручению Игоря Рудени расширяются возможности вакцинации против коронавирусной инфекции. К летнему периоду открыты дополнительные точки вакцинации. Теперь сделать прививку можно не только в лечебных учреждениях, но и в крупных торговых центрах Твери – Торговом парке №1 и ТЦ «Рубин».

Запись на прививку организована в МФЦ. Сотрудники филиалов помогут записаться на вакцинацию, а после ее прохождения – распечатать сертификат профилактической прививки от COVID-19, который можно оформить на портале Госуслуг.

Сейчас запись на прививку ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Также работают выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают медиков.

Пресс-служба Правительства Тверской области