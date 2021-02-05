В Тверской области стартовал фестиваль «Новоторжский рубеж»

2 мая в Тверской области стартовал средневековый фестиваль «Новоторжский рубеж». Он проходит на территории архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Василёво» в Торжокском районе.

«Интересные мероприятия в туристической жизни региона позволяют повысить статус территории, привлечь новых гостей. Развитие событийного туризма – одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Сегодня пройдут рыцарские дуэли с мечами и щитами, воинские манёвры, массовые сражения реконструкторов - бугурт, турнир лучников. Оружие и амуниция воинов воссозданы по историческим образцам -славянским, европейским и восточным.

Реконструкторы проведут мастер-классы по стрельбе из лука, росписи по ткани и дереву, кузнечному делу. Для зрителей выступят этнографические музыкальные коллективы. Завершится день фаер-шоу.

Основной день фестиваль - 3 мая. Гостей ждёт насыщенная программа: конкурс средневекового костюма, бои пять на пять, массовые и зрелищные полевые маневры, различные мастер-классы.

В этом году участие в событии примут команды-участники чемпионата мира «Битва наций». В главных сражениях будет задействовано больше сотни воинов одновременно.

Кроме зрелищных боёв пройдёт исторический лекторий и средневековая ярмарка, где можно будет приобрести сувениры, фермерские продукты, деревенские сладости, домашний хлеб, квас.

Впервые фестиваль прошёл в 2014 году и собрал около 60 клубов из 50 городов России (свыше 500 участников).

Название фестиваля выбрано не случайно. Торжку на протяжении многих столетий приходилось становиться боевым рубежом, отражавшим атаки литовцев, монголо-татар, поляков.

Подробная информация о фестивале размещена на сайте https://www.torzhok.me/rubezh2021.

Пресс-служба Правительства Тверской области