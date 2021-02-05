Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с праздником Светлой Пасхи

2 мая православный мир отмечает Светлое Христово Воскресение. C праздником жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«На протяжении многих столетий православная вера объединяет наш народ, служит нравственной опорой в развитии великой страны с выдающейся историей и культурой. Вот и сегодня Русская Православная Церковь продолжает своё служение, ведёт большую работу по укреплению института семьи и воспитанию молодёжи», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Глава региона отметил, что в этом году Верхневолжье отмечает знаменательную дату – 750-летие Тверской епархии, одной из старейших в стране. С тверской землёй связаны имена более 200 святых подвижников, показавших пример преданности вере и самоотверженного служения Родине.

Игорь Руденя встретил праздник Пасхи вместе с прихожанами Воскресенского кафедрального собора Твери. Праздничное богослужение провел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Пресс-служба Правительства Тверской области