Игорь Руденя встретил праздник Пасхи вместе с прихожанами Воскресенского кафедрального собора Твери

2 мая православный мир отмечает Светлое Христово Воскресение. В храмах Тверской области собрались тысячи жителей Верхневолжья. Губернатор Игорь Руденя присутствовал на праздничном богослужении в Воскресенском кафедральном соборе Твери, которое провел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Глава региона вместе с верующими прошел крестным ходом вокруг Воскресенского кафедрального собора.

В поздравлении жителей региона со Светлым Христовым Воскресением Игорь Руденя отметил, что на протяжении многих столетий православная вера объединяет наш народ, служит нравственной опорой в развитии великой страны с выдающейся историей и культурой.

«Вот и сегодня Русская Православная Церковь продолжает своё служение, ведёт большую работу по укреплению института семьи и воспитанию молодёжи», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Тверская земля богата православными традициями. В Верхневолжье расположены древние храмы и монастыри, которые притягивают многочисленных паломников со всех уголков страны. В этом году Верхневолжье отмечает знаменательную дату – 750-летие Тверской епархии, одной из старейших в стране. С тверской землёй связаны имена более 200 святых подвижников, показавших пример преданности вере и самоотверженного служения Родине.

Пресс-служба Правительства Тверской области