В столицу Верхневолжья прибыли первые в этом году круизные суда

На реке Волга открыта навигация. В этом сезоне на причал Речного вокзала города Твери планируется прибытие порядка 120 судов с более чем 18 тысячами пассажиров на борту, в 2020-ом их было 67, в 2019-ом – 80. Первые круизные теплоходы «Михаил Булгаков» и «Григорий Пирогов» прибыли в столицу Верхневолжья 1 мая.

Развитие водного туризма — одно из приоритетных направлений для Тверской области.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, Верхневолжье может стать центром речного туризма для всего Волжского бассейна.

На территории особой экономической зоны «Завидово» Тверской области, в устье реки Шоша, ведётся строительство нового речного порта. Объект возводят в рамках создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры в туристско-рекреационном кластере «Волжское море».

«Создание новой инфраструктуры позволит более качественно организовывать отдых на территории, обеспечить условия для развития малого и среднего бизнеса», – считает Игорь Руденя.

Строительство объекта стартовало в 2020 году. Порт будет рассчитан на 816 судозаходов в год, а среднегодовой пассажиропоток составит 204 тысячи человек. Объект планируют ввести в эксплуатацию к 1 ноября 2022 года. Транспортно-пересадочный узел объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря. Масштабный проект реализуется при федеральной поддержке.

Сегодня Тверь является одним из главных городов для туристических стоянок в круизных маршрутах. Обслуживание судов осуществляет ГКУ «Организатор перевозок Тверской области». На период навигации 2021 года уже заключено 16 договоров с судовыми компаниями. В эту навигацию также ожидается прибытие к причалу Речного вокзала и самого большого речного теплохода в России «Мустай Карим» компании «Водоходъ», прибытие которого в прошлом году вызвало большой интерес у жителей Твери города.

Традиционно пассажиры круизных судов совершают экскурсию по Твери. Гостей готовы принять Тверской императорский дворец, музей фотографии «Искра», музей тверского быта. Местом притяжения для круизных туристов уже многие годы также является Тверской ботанический сад.

Пресс-служба Правительства Тверской области