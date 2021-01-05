Эстафета ко Дню Победы, регата по гребле, матч ФК «Тверь» и другие спортивные события пройдут в Тверской области в майские праздники

С 1 по 10 мая в Тверской области пройдет восемь всероссийских, 20 региональных и более 230 муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых примут участие свыше 35 тысяч человек со всей России.

О насыщенной культурной, туристической и спортивной программе в майские праздники Губернатор Игорь Руденя рассказал 29 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь. При этом Губернатор напомнил жителям и гостям о необходимости соблюдения мер профилактики коронавируса – так, сохраняется обязательный масочный режим.

В каждом муниципальном образовании будут проводиться различные физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе посвящённые Дню Победы.

В Твери 9 мая пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 76-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Впервые эстафета прошла 9 мая 1948 года. Тогда протяжённость маршрута составляла 8 км. С каждым годом мероприятие набирало всё большую популярность среди тверитян. Один из самых массовых стартов зарегистрирован в 2008 году, тогда в эстафете приняли участие 130 команд – 1300 человек.

Кроме того, в эти дни в Твери проходят всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок Нечерноземья», с 1 по 5 мая – соревнования по хоккею «Кубок Ильи Ковальчука» среди мальчиков до 12 лет.

Сегодня Конаково принимает всероссийские соревнования по самбо памяти Великомученника Георгия Победоносца. 2 и 8 мая в Ржеве пройдут всероссийские соревнования по самбо «Ржев – Калининский фронт».

6 мая состоится матч Профессиональной футбольной лиги: ФК «Тверь» на домашнем стадион «Юность» сыграет с «Динамо-2» из Москвы.

8-9 мая в областном центре запланированы всероссийские соревнования по академической гребле – 53-я регата памяти тверского купца Афанасия Никитина. Поболеть за участников смогут все желающие. Состязания пройдут в акватории Волги в Твери с финишем у кинотеатра «Звезда».

Пресс-служба Правительства Тверской области