С 1 мая региональные дороги Верхневолжья переведены на летнее содержание

С 1 мая региональные дороги Тверской области переведены на летнее содержание. Комплекс мероприятий включает ямочный ремонт дорожного полотна, укрепление обочин, вырубку кустарника, восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала, замену дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и др. Уже осуществлен запуск асфальтобетонных заводов, подготовлены установки для ямочного ремонта.

«Необходимо обеспечить эффективную систему контроля за работой подрядных организаций по содержанию дорог. Важно, чтобы независимо от погодных условий состояние дорог отвечало всем требованиям безопасности», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Все виды дорожных работ предварительно согласовываются подрядчиками с Дорожным фондом Тверской области, специалисты которого осуществляют постоянный мониторинг качества.

В соответствии с заключенными государственными контрактами за содержание автодорог регионального и межмуниципального значения отвечают восемь генеральных подрядных организаций: ГУП «Торжокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «Прогресс» и ООО «Бежецкая дорожная компания».

Сезон ремонтных работ на региональных дорогах Тверской области стартовал в конце апреля. Всего в этом году в надлежащее состояние будет приведено 381 км дорог, в том числе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Контроль за работой подрядных организаций будет осуществляться на каждом этапе работ.

Главой региона при формировании программ дорожных работ поставлена задача в первую очередь приводить в порядок опорную сеть автодорог, а также трассы, обеспечивающие доступность социальных учреждений, приоритетных объектов экономики и туризма.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на территориях 11 муниципалитетов отремонтируют 259,3 км – это на 13 км больше изначально запланированных показателей. В рамках региональной программы в эксплуатацию введут еще шесть дорожных объектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области