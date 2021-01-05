В Тверской области в майские праздники усилены меры безопасности

В Тверской области в период майских праздников усилены меры безопасности. Жителям и гостям региона в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в службы МЧС, МВД и ФСБ. Телефон Единой службы спасения – «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Телефоны доверия в Твери: ФСБ – (4822) 77-74-41, МВД – (4822) 32-95-52, МЧС – (4822) 39-99-99.

Региональные Министерства экологии и природных ресурсов, лесного, сельского хозяйства обращают особое внимание жителей и гостей Тверской области на необходимость соблюдения правил противопожарной безопасности.

По поручению Губернатора Игоря Рудени в Верхневолжье усилены меры профилактики пожаров. В Тверской области с 28 апреля введен особый противопожарный режим.

В этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут почти 2000 сотрудников различных ведомств, включая 330 сотрудников ГУ МЧС России по Тверской области, и порядка 1000 единиц техники. Предусмотрено дополнительное привлечение сил и средств со стороны Минприроды Тверской области и МРСК, охотпользователей и недропользователей, добровольных пожарных формирований.

На майских праздниках группировка сил и средств будет увеличена. При возникновении возгораний к тушению будут привлечены более 3,6 тысячи человек, а также 1,2 тысячи единиц специализированной техники. При необходимости будут задействованы еще 739 человек и 592 технических средства от регионального Министерства природных ресурсов (охото- и недропользователи) и «МРСК Центра – Тверьэнерго».

Благодаря проводимой в регионе системной работе по профилактике возгораний количество лесных пожаров за прошедшие пять лет сократилось в 8,5 раза – с 36-ти, произошедших в 2016 году, до четырёх в 2020-м. Число торфяных пожаров уменьшилось в три раза: с 9-ти в 2016 году до 3-х в 2020-ом.

Пресс-служба Правительства Тверской области